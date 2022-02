Belen Rodriguez, il racconto della lite in auto di qualche tempo fa: “Non bisognerebbe mai farlo”; cosa è successo.

È un momento magico per Belen Rodriguez dal punto di vista lavorativo: la showgirl argentina è alla conduzione de Le Iene, il suo più grande sogno da quando è arrivata in Italia. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Belen ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita con la schiettezza che la contraddistingue, ritornando anche su una lite che la vide protagonista un po’ di tempo fa.

Per la prima volta, la Rodriguez racconta i dettagli di quella discussione, avvenuta proprio mentre si trovava alla guida della sua automobile. Scopriamo cosa ha rivelato.

Belen Rodriguez e la lite alla guida della sua auto: “Sono scesa e ho urlato”, il racconto

“Purtroppo mi è capitato mentre ero alla guida e non bisognerebbe mai farlo“. Belen Rodriguez racconta cosa è accaduto un po’ di tempo fa, quando fu coinvolta in una lite mentre era nella sua auto. Cosa ha scaturito la reazione della showgirl argentina?

A Tv Sorrisi e Canzoni, Belen ha ammesso di aver perso le staffe in seguito ai pesanti insulti ricevuti da una donna: “Sono scesa e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili “Ora me le ridici”. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più, ha confessato la Rodriguez.

E ritroveremo Belen al fianco di Teo Mammucari proprio questa sera, nella seconda puntata de Le Iene, in onda ogni mercoledì sera su Italia Uno. “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata”, ha confessato Belen, parlando del suo grande sogno di condurre la trasmissione di Davide Parenti. Che alla showgirl ha chiesto di essere se stessa sul palco, parlando al pubblico proprio come se stesse chiacchierando con le amiche a casa. E voi, vedrete il secondo appuntamento?