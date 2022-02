Come ha avuto inizio la carriera del mago Forest: era giovanissimo

Il mago Forest oggi è molto amato ed è famosissimo: ma sapete come ha avuto inizio la sua carriera?

Tutti lo conosciamo come il mago Forest, ma il suo vero nome è Michele Foresta. Comico, showman e conduttore televisivo italiano, in questi anni abbiamo avuto modo di vederlo in tantissimi programmi.

A breve lo vedremo in veste di concorrente a Lol-Chi ride è fuori, il game show che nella prima edizione ha avuto un incredibile successo. Negli ultimi anni è stato al timone del programma Mai dire Talk in onda su Rai uno. E’ tornato ad esibirsi a Zelig, quando ci sono state le tre puntate per i 25 anni. E’ ritornato, perchè in passato l’abbiamo già visto nel famoso programma e ci ha conquistato con il suo personaggio. Oggi il mago Forest è famosissimo, ma sapete come ha avuto inizio la sua carriera?

A breve lo vedremo nel game show in onda su Prime Video Lol-Chi ride è fuori. Il mago Forest è uno dei concorrenti della seconda edizione del format. Sicuramente non ci deluderà e le risate sono garantite. Forse non tutti ricordano ma ha cominciato la vera carriera televisiva nella trasmissione Indietro tutta. Dal 1990 al 1993 entra nel cast della serie Cri Cri insieme a Cristina D’Avena e dal 1996 si fa chiamare Mago Forest, il suo vero nome è Michele Foresta.

Successivamente prende parte al Seven Show e Zelig, grazie al quale otterrà ancora più notorietà diventando un ospite fisso. Nel 2001 la Gialappa’s band lo vuole alla conduzione di Mai dire Maik. Ma questi sono solo alcuni dei programmi in cui è stato presente, l’abbiamo visto a Mai dire Grande Fratello, Mai dire domenica, Mai dire Iene, Mai dire Lunedì e Mai dire Candid. Ma sapete come ha avuto inizio la carriera del comico?

Dopo il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, il mago Forest si trasferisce a Milano, dove frequenta una scuola di mimo e teatro, Quelli di Grock, fondata da Maurizio Nichetti. Viene poi ingaggiato dalla compagnia “On the Road” e si esibisce in molti cabaret milanesi per passare poi a Londra e Parigi. È in questo periodo che crea il suo personaggio, e che porterà avanti ottenendo l’amore del pubblico.