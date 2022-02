Matrimonio a prima vista, è successo prima del sì: Antonio non può crederci, arriva proprio lui

Matrimonio a prima vista, inaspettata sorpresa per Antonio poco prima della cerimonia: avete visto cos’è successo?

E’ iniziata una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Mario Abis, sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici, hanno formato a tavolino le coppie.

Ma chi sono i protagonisti? Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia e Antonio e Giorgia formano le tre coppie. Ebbene, come vi abbiamo sopra accennato, per Antonio c’è una sorpresa ad attenderlo ancora prima della celebrazione del matrimonio. Lo sposo viene da un paesino piccolo in provincia di Lecce. Dice che non è per tutti vivere in un posto dove vivono solo duemila abitanti, ma a lui piace. Lavora come rappresentante nelle farmacie ma insegna anche equitazione. Ebbene, tornando a noi, proprio per lui c’è una sorpresa inaspettata: vediamo cos’è successo.

Matrimonio a prima vista, è successo prima del sì: ad accogliere Antonio arriva proprio lui

Matrimonio a prima vista è un format molto seguito in onda da diversi anni. Quest’anno è arrivato all’ottava edizione e le aspettative sono decisamente alte, dopo il successo della precedente. Ricordiamo che nella settima edizione soltanto Jessica e Sergio sono rimasti insieme e hanno deciso di unire le loro strade.

Gli esperti anche questa volta hanno scelto i protagonisti e formato le tre coppie. Antonio e Giorgia sono una delle coppie del format di Real Time. Come sopra accennato, per lo sposo c’è una sorpresa che lo stupisce ancora prima della celebrazione. Pronto per andare nel luogo dove pronuncerà il sì, si dirige al taxi che lo accompagnerà. Ma ad attenderlo c’è qualcuno di speciale.

L’avete notato? Ebbene, è proprio lui, Francesco, l’ex protagonista di Matrimonio a prima vista. L’abbiamo visto nella sesta edizione ed è stato affiancato a Martina. Ricordate cos’è successo tra di loro? Gli sposi hanno deciso di proseguire nel matrimonio e oggi, dopo due anni, sono più innamorati che mai. Antonio quando ha visto l’uomo è rimasto molto sorpreso: “Un giorno speciale e un taxista speciale”, ha detto Francesco. Quest’ultimo ha cercato di dispensare consigli, parlando del suo matrimonio, e dicendo di non fermarsi alla prima difficoltà. Un incontro molto emozionante, lo sposo di certo non se lo aspettava.