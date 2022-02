In questo scatto è davvero giovanissima, una piccola adolescente, oggi però è una donna bellissima: riuscite a riconoscerla?

In questo scatto condiviso sui social si mostra nel pieno della sua adolescenza. Alcuni dettagli del suo volto ad oggi non sono per nulla cambiati, riconoscerla non è affatto impossibile. Lei è sicuramente uno dei volti nel mondo del cinema più noti e più amati.

Dal teatro al cinema, ha ottenuto un enorme successo. Ma c’è stata in particolare l’interpretazione di uno dei personaggi più amati in una delle commedie risalenti alla fine degli anni 90 che ci ha tenuti tutti incollati allo schermo. Di chi stiamo parlando?

Oggi ha 56 anni ed è una star del cinema oltre che una donna bellissima

Appena adolescente ed aveva già ben chiaro quale sarebbe stato il suo futuro. Sarah Jessica Parker è una delle attrici statunitensi più amate. Come tutti ben ricorderemo, Sarah ha recitato in Sex and the City, ed ha rivestito i panni di Carrie Bradshow. La commedia degli anni ’90 che ancora oggi fa parlare di sé, ha reso celebre una delle donne del cinema più belle di sempre. Dai tempi in cui è stata trasmessa la famosissima commedia, sono passati un bel po’ di anni. E nel frattempo Sarah Jessica Parker ha continuato a far carriera, ma non solo.. Perché ha costruito una bellissima famiglia.

Oggi, all’età di 56 anni è una donna bellissima. Lo dimostrano soprattutto i bellissimi scatti che possiamo ammirare nella sua galleria social.

Sicuramente in molti avrete sentito parlare della messa in onda di un sequel di Sex & the City, che si intitola And Just Like That. La miniserie vede nuovamente protagoniste le 4 amiche Carrie, Miranda, Samantha e Charlotte pronte a passeggiare per le strade di New York intente questa volta a destreggiarsi tra la vita matrimoniale e quella lavorativa.