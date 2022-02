Antonella Clerici, mai vista così: spazientita, si lascia scappare questa frase

Momento di nervosismo per Antonella Clerici a cui, durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” del 15 febbraio, è sfuggita una certa frase.

Siamo abituati a vederla serena, sorridente e in pace col mondo intero, ma questa volta anche Antonella Clerici ha perso la pazienza: è successo in occasione della puntata del suo programma È sempre mezzogiorno andata in onda martedì 15 febbraio, ma cosa ha determinato questo sfogo inaspettato?

La ‘colpa’ è stata della troppa pubblicità: tornata in onda dopo una pausa, infatti, la biondissima conduttrice non è riuscita a trattenersi ed ha lanciato una frecciatina al riguardo.

Sappiamo che in queste ultime settimane la Rai ha adottato un nuovo regime per quanto riguarda gli spot anche alla luce delle nuove norme europee sulla distribuzione della pubblicità. Già durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo, abbiamo assistito agli effetti di tali novità.

Un decreto speciale prevede l’interruzione degli spot nella fascia preserale e ciò comporta inevitabilmente meno secondi di pubblicità nella fascia tra le 18 e le 24 per la tv di Stato. Data l’importanza degli spazi pubblicitari per il Festival, in quei 5 giorni sono state quindi eliminate tutte le pause dalle 18 alle 20 proprio in vista delle prime serate.

Ebbene, queste novità hanno certamente arrecato qualche disagio, come ha lamentato la Clerici.

Antonella Clerici sbotta in diretta: c’entra la pubblicità

Come anticipato, dopo un break pubblicitario, Antonella è tornata in onda ed ha avuto un piccolo sfogo.

“Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione”, ha detto spazientita lasciando il pubblico di stucco visto che l’amatissima conduttrice è nota per il suo buon umore. Poi, da professionista quale è, ha ricominciato la trasmissione col sorriso e l’allegria che la contraddistinguono, ma la frase non è passata inosservata neanche dal popolo del web e sono nate varie discussioni sull’argomento.

Voi cosa ne pensate? Siete dalla parte della Clerici?