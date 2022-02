GF Vip 6, colpo basso per Manila Nazzaro: questa proprio non se l’aspettava

Oltre alle discussioni con Soleil con cui i rapporti sono sempre più tesi, Manila è stata attaccata da un altro coinquilino del GF Vip 6.

Da circa un mese ormai, la permanenza nella casa del GF Vip 6 sta mettendo sempre più alla prova la pazienza di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha chiaramente cambiato la propria opinione su Soleil Sorge con la quale c’è stato un gran feeling durante i primi mesi di gioco.

Anche nel corso delle ultime puntate andate in onda in prima serata su Canale 5, le due si sono più volte scontrate e i bei tempi sembrano un ricordo sempre più lontano. La scintilla è stata certamente innescata dall’ingresso di Delia Duran a cui la Nazzaro si è mostrata molto vicina sin da subito deludendo così le aspettative della Sorge.

Inoltre, due lunedì fa il compagno della conduttrice, Lorenzo Amoruso aveva pubblicato una storia su Instagram in cui esprimeva delusione per il comportamento a suo avviso troppo remissivo che la gieffina starebbe mostrando verso le critiche di Katia Ricciarelli. L’ex calciatore ha poi chiarito di non voler prendere le distanze da Manila, ma di voler semplicemente evitare di intervenire sui social o in trasmissione per commentare le vicende della casa più spiata d’Italia.

C’è stato però anche qualcun altro che ha avuto da ridire sul comportamento della Nazzaro: come vi abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo, si tratta di Kabir Bedi. Ripercorriamo cos’è accaduto e come ha reagito Manila a questo attacco.

GF Vip 6, Manila Nazzaro delusa da Kabir: la reazione dell’ex Miss Italia

Due lunedì fa, Manila aveva nominato l’attore nonostante il bel rapporto che sembrava essersi instaurato tra loro. La mattina dopo i due hanno parlato e Kabir aveva espresso chiaro e tondo la sua delusione: “Mi hai sorpreso, tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive”.

La gieffina si era difesa spiegando che lui sbagliava a prenderla sul personale dal momento che si tratta solo di un gioco. Sfogandosi con Miriana e Lulù, si è lamentata dicendo: “Qualunque cosa uno fa viene fraintesa. Dice che ha vissuto come un tradimento quello che ho fatto, perché poco prima lo avevo abbracciato. La stima che ho per Kabir è immensa. Tutte queste cose mi buttano giù da morire”.

Intanto, chissà che stasera Alfonso Signorini non mostri alla concorrente le storie pubblicate sui social da Amoruso in queste ultime settimane. Secondo voi come reagirà la 44enne?