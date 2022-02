GF Vip, “Mi manca ridere con te!”: Soleil crolla e scoppia a piangere tra le braccia di Alex

Soleil non si trattiene e scoppia a piangere tra le braccia di Alex Belli: l’influencer lamenta il cambiamento nel rapporto con l’attore.

Ora che Alex Belli è di nuovo nella casa del GF Vip, con la presenza della compagna Delia Duran era più che scontato che tra l’attore e Soleil Sorge le cose non potessero tornare esattamente com’erano fino allo scorso dicembre.

L’influencer italo americana continua a ribadire che il rapporto tra Belli e la Duran altro non sia che un teatrino ‘fake’: “Sì è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto“.

Dal canto suo, l’attore cerca di destreggiarsi tra l’attrazione per lei e la volontà di recuperare il rapporto con Delia mandando entrambe sempre più in confusione. Soleil nelle ultime ore si è sfogata mostrandosi più vulnerabile e mostrando un bel po’ di nostalgia per ciò che i due hanno vissuto durante i mesi passati.

GF Vip, Soleil scoppia a piangere con Alex: “L’unica cosa che mi faceva stare bene…”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lamenta un atteggiamento più distaccato da parte di Alex che però, nonostante passi del tempo con Delia, non la ignora di certo. “L’unica cosa che mi faceva stare bene erano i tweet che facevi, mi davano forza e ora non puoi più fare nemmeno quelli. Danno fastidio anche quelli adesso. A me l’unica cosa che mio faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi. Adesso non possiamo più avere quello e mi sento giù. Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno.

Insomma, la 27enne non ha nascosto la sua gelosia: “Sei assente ed è come se non ci fossi per me. Anche Katia se n’è accorta. Se so quanto ci tieni a me? Pensavo di sì prima, però adesso non credo”.

Ad un certo punto, Soleil ha poi confessato a chiare lettere di sentire la mancanza del ‘Man’: “Il fatto è che mi manca ridere e giocare con te. Mi sento come quando da piccoli tua madre non ti fa venire l’amichetto a giocare”.

Un momento di debolezza su cui sicuramente si discuterà in puntata, stay tuned!