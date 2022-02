La dottoressa Pimple Popper, Sandy: impensabile quello che è successo, che choc!

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Sandy: impensabile quello che è successo: uno choc clamoroso, scopriamo cos’è accaduto.

Una storia davvero clamorosa, quella che è stata raccontata nel corso della prima stagione de La dottoressa Pimple Popper. E che ha lasciato tutti i telespettatori del programma col fiato sospeso.

La protagonista del nostro articolo di oggi è Sandy, giovanissima e splendida donna che, circa 5 anni prima della sua partecipazione al programma di Real Time, ha visto spuntare sul suo collo una grossissima protuberanza. Da quel momento, la sua vita è cambiata per sempre! Sebbene non rappresentasse nulla di grave, la posizione della massa era piuttosto strategica. E Sandy ha voluto da subito sbarazzarsene. “In passato mi sono rivolta ad un chirurgo, ma non era molto esperto: ha lasciato dei residui e la protuberanza si è riformata”, ha raccontato alle telecamere de La dottoressa Pimple popper. La splendida Sandra Lee, però, ha fatto al caso suo? Purtroppo, no! Durante l’intervento, infatti, è successo davvero l’impensabile.

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Sandy: impensabile quello che è successo

Se fino a questo momento vi abbiamo sempre raccontate storie che hanno avuto un buon esito dopo l’intervento de La dottoressa Pimple Popper, stavolta dobbiamo raccontarvi quello che è successo a Sandy. Giunta nello studio della dottoressa Sandra Lee per via della sua grossa protuberanza sul collo, la donna non ha nascosto il suo forte desiderio di ritornare ad avere quella parte del suo collo normale. Molto presto, però, questo suo desiderio si è dimostrato come qualcosa di irraggiungibile.

Da come si può vedere dall’immagini riproposta in alto, la protuberanza di Sandy era posizionata in una parte del collo dove passano arterie e vasi sanguigni importanti. Pertanto, la dottoressa Sandra Lee ha ritenuto necessario procedere con cautela. Durante l’operazione, però, è successo qualcosa di insolito. Non soltanto il lipoma era molto fibroso e non riusciva a venire fuori con facilità, ma la donna ha iniziato ad avvertire un leggero fastidio sulla spalla. E questo, purtroppo, è accaduto proprio perché il lipoma era letteralmente bloccato in profondità. È proprio per questo motivo che, per la sicurezza della sua paziente, la dermatologa ha richiuso la ferita. E non ha proseguito oltre.

Ad oggi, non sappiamo cosa sia successo. Ci auguriamo, però, che Sandy sia riusciti a ritrovare la sua serenità.