I ricci di questo bambino hanno qualcosa di molto familiare: è proprio l’amatissimo concorrente del GF Vip!

Questo bambino tra le braccia della mamma ci ha conquistati al GF Vip: con quei ricci non è difficile capire di quale concorrente si tratta!

Con il suo ‘aplomb’ e il suo humor ha attirato in breve tempo l’attenzione del pubblico del GF Vip: niente sembra smuoverlo ma quando parla sa centrare sempre il bersaglio, lo riconoscete in questa foto?

Ripercorrendo con la memoria oltre vent’anni di storia del reality, difficilmente troveremo una personalità come la sua: la sua aria apparentemente distaccata da tutto ciò che accade intorno lo rende ancora più simpatico e molto amato anche da parte dei coinquilini.

Ha legato molto con un gruppo ben preciso e le donne della casa più spiata d’Italia si contendono le sue attenzioni, attratte forse proprio dal suo atteggiamento un po’ ‘annoiato’ che sembra impermeabile a tutti i corteggiamenti da loro messi in atto.

Insomma, un personaggio sicuramente interessante ed originale: avete capito di chi parliamo?

Il bambino in foto è un concorrente del GF Vip: visto quanta dolcezza?

I più attenti avranno certamente riconosciuto in questo tenerissimo bimbo il simpaticissimo Barù, entrato in corsa lo scorso dicembre in questa sesta edizione del GF Vip.

Nipote di Costantino della Gherardesca, Gherardo Aquilani D’Aragona ha origini nobili come lo zio, di pochi anni più grande. Insieme a quest’ultimo, partecipò alla prima edizione di Pechino Express nel 2012.

Enologo e food blogger, Barù sta facendo nascere parecchie dinamiche all’interno del gioco: ultima in ordine di tempo, la discussione tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié la quale da tempo ha dichiarato apertamente il suo interesse nei confronti del gieffino.

Sul profilo Twitter ufficiale del concorrente è stata pubblicata la tenerissima foto che vi abbiamo mostrato: un Barù davvero molto piccolo, sorridente insieme alla mamma. Essendo abituati a vederlo grande e grosso com’è ora, sembra incredibile che si tratti proprio di lui, vero?

Barù è tra i vostri preferiti al GF Vip?