Dimenticarla nel cast di Vivere, diciamoci la verità, è davvero impossibile, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi Veronika Logan?

Sono davvero tantissime le soap opera che si sono alternate in questi anni sui nostri piccoli schermi e che hanno saputo riscuotere un successo impressionante. Tra queste, c’è Vivere che merita di una menzione particolare. Andata in onda su Rete Quattro dal 1 Marzo del 1999 fino al 2008, la soap italiana ambientata a Como ha saputo intrattenere milioni di telespettatori per circa 10 stagioni.

Concentrata sulle avventure di diverse famiglie, Vivere ha dato la possibilità al suo pubblico di conoscere tantissimi personaggi. Uno tra tanti? Semplicissimo: il giovanissimo Davide Silvestri, che ha vestito i panni del Marco. Vogliamo parlare, però, della splendida Chiara Bonelli? Entrata a far parte del cast di Vivere a partire dalla prima puntata e rimasta fino alla 595esima, Veronika Logan è stata una delle protagoniste indiscusse della soap opera. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Appurato che con Vivere, la giovanissima Veronika ha cavalcato l’onda del successo, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita?

Cosa fa oggi Veronika Logan dopo il successo di Vivere

Nata a Milano il 22 Maggio del 1969, Veronika Logan inizia a muovere i primi passi all’interno del mondo dello spettacolo come modella. D’altra parte, è davvero bellissima! A partire dal 1984, però, compie il suo debutto come attrice. E da lì a poco cavalca l’onda del successo. Protagonista di alcune realizzazioni televisive e cinematografiche, riesce ad ottenere la fama con il ruolo di Chiara Bonelli in Vivere.

Dopo aver vestito i panni di Chiara Bonelli a partire dal primo fino al 595esimo episodio, Veronika Logan prende parte a tantissimi altri film di successo. Siete curiosi,però, di sapere che cosa fa oggi? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la sua ultima apparizione, sia sul piccolo che sul grande schermo, risalirebbe al 2019. Nonostante questo, però, la bella Logan continua a svolgere la sua professione da attrice. Su Instagram, infine, è attivissima. E, guardando il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare scatti che ci permettono di capire che, nonostante il tempo, Veronika non è affatto cambiata.

È davvero bellissima, vero?