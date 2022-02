Per la puntata di Sabato 19 Febbraio di Verissimo ci saranno tantissimi volti nuovi, le anticipazioni sono davvero succulente.

Manca pochissimo! A partire dalle ore 16:30 di Sabato 19 Febbraio, Silvia Toffanin condurrà una nuova puntata di Verissimo! Quali sono le sue anticipazioni?

A distanza di qualche ora dall’inizio di una nuova settimana lavorativa piuttosto impegnativa per Silvia Toffanin, l’amatissima conduttrice ritorna al timone di Verissimo con una puntata imperdibilissima. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che non solo ritorneranno in studio volti amatissimi dello spettacolo italiano, ma faranno il loro ingresso anche dei personaggi del tutto inediti. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, ne vedremo sicuramente delle belle. Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Verissimo del 19 Febbraio, le anticipazioni della puntata: tantissimi volti nuovi, imperdibile

Anche voi non vedete l’ora che arrivi oggi pomeriggio per una nuova puntata di Verissimo, vero? Come darvi torto! Resistete un altro po’ di ore, però: manca davvero pochissimo! Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di Sabato 19 Febbraio? Ebbene. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe proprio che l’appuntamento di oggi sia davvero imperdibile. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ad alternarsi nello studio televisivo di Cologno Monzese, come dicevamo precedentemente, non ci saranno dei ‘must’ del programma, ma anche dei volti che si racconteranno alla padrona di casa per la prima volta in assoluto. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel dettaglio? Ci pensiamo immediatamente:

Zakia Seddiki: se il suo nome non vi risulterà affatto nuovo, avete pienamente ragione. Lei è la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo un anno fa;

se il suo nome non vi risulterà affatto nuovo, avete pienamente ragione. Lei è la vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo un anno fa; Daniela Poggi;

La storia di Giuseppe, Irene e Giovanni: raccontata recentemente a C’è posta per te;

raccontata recentemente a C’è posta per te; Irene Ferri: a distanza di qualche ora dalla seconda puntata di Fosca Innocenti, la bellissima attrice sarà nello studio di Verissimo per la sua prima volta. E si racconterà tra carriera e vita privata;

a distanza di qualche ora dalla seconda puntata di Fosca Innocenti, la bellissima attrice sarà nello studio di Verissimo per la sua prima volta. E si racconterà tra carriera e vita privata; Rkomi: reduce dal successo della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, il cantante sarà per la prima volta ospite di Silvia Toffanin. E sicuramente si racconterà come mai prima d’ora;

reduce dal successo della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, il cantante sarà per la prima volta ospite di Silvia Toffanin. E sicuramente si racconterà come mai prima d’ora; Teo Mammuccari: recentemente in onda con Tu si que vales ed attualmente al timone de Le Iene insieme a Belen, anche l’amatissimo conduttore sarà uno dei volti inediti di questa puntata.

Noi di sicuro non ce la perderemo, voi?