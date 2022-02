Avete mai visto il fratello di Tina Cipollari? Lo abbiamo conosciuto in un’occasione particolare

Conosciamo Tina Cipollari da tanti anni, ma non tutti sanno chi è suo fratello: e se vi dicessimo che è apparso a Uomini e Donne?

Personaggio carismatico e divisivo, Tina Cipollari si è affermata in tv grazie al suo carattere che sembra perfetto per ricoprire il ruolo di opinionista. Proprio grazie alle sue doti comunicative, la bionda 56enne fu voluta nei primi anni Duemila a Uomini e Donne prima come corteggiatrice, poi come tronista ed infine per commentare le vicende dei protagonisti.

Della sua vita privata, conosciamo l’ex marito Kikò Nalli, conosciuto all’interno del dating show e con cui è stata sposata dal 2005 al 2018 e dal quale ha avuto tre figli. In un nostro precedente articolo vi abbiamo parlato di sua sorella Annarita, ma non tutti hanno visto suo fratello.

Eppure, è stato ospite a Uomini e Donne nel 2019 con un compito molto speciale: fare uno scherzo ad una dama del trono over, ora non più presente nel parterre femminile. Ripercorriamo cosa accadde nel dettaglio e scopriamo chi è Giuliano Cipollari.

Tina Cipollari, vi ricordate di suo fratello? Cosa sappiamo di Giuliano

La dama a cui Tina aveva organizzato lo scherzo era Angela Iorio, secondo l’opinionista molto interessata al denaro degli uomini più che a trovare il vero amore.

Anche Giuliano Cipollari è nato a Viterbo come Tina e ad oggi ha 67 anni. L’uomo in quell’occasione si finse un corteggiatore di Angela e si presentò dicendo di essere single e di non avere figli.

Essendo molto riservato e lontano dalle luci della ribalta, non è facile sapere con certezza se anche nella realtà non sia sposato e non abbia figli. Giuliano infatti preferisce stare lontano dai riflettori e l’unica sua apparizione in tv è stata appunto a Uomini e Donne.

Voi lo ricordavate? Notate anche voi una certa somiglianza tra lui e Tina?