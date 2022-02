Clamoroso colpo di scena tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le parole della showgirl argentina non lasciano dubbi.

Cosa sta accadendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? In queste ultime settimane, si sta parlando spesso e volentieri di ritorno di fiamma. Sarà davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Nel corso di una sua recentissima intervista, l’amatissimo conduttore napoletano ha rivelato che, qualora ci fosse un ritorno di fiamma con la sua ex moglie, non avrebbe problemi a dirlo.

Seppure Stefano, però, abbia categoricamente smentito il ritorno di fiamma con Belen, i due continuano a farsi vedere in giro insieme. E, proprio recentemente, il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato alcune foto di un weekend romantico all’interno di una spa. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se realmente è ritornato il tenero tra loro due, avete sentito le parole inaspettate che la showgirl argentina si è lasciata andare nei confronti del suo ex marito? Un colpo di scena davvero clamoroso: scopriamole insieme.

Belen e Stefano, le parole inaspettate della showgirl: l’avreste mai detto?

Questi sono dei mesi che Belen Rodriguez non dimenticherà facilmente. Divenuta mamma per la sua seconda volte nel Luglio scorso, in queste ultime settimane la showgirl ha coronato un altro dei suoi più grandi sogni: diventare conduttrice de Le Iene. E così, in compagnia di Teo Mammuccari, la splendida Rodriguez incanta tutto il pubblico italiano con la sua bellezza, ma anche con la sua incredibile professionalità.

È proprio nel corso della prima puntata de Le Iene che Belen si è lasciata andare a delle parole inaspettate verso il suo ex marito Stefano De Martino. Durante il gioco di Teo Mammuccari ‘Il passaparolaccia’, la showgirl ha commentato ciascuna foto che le veniva proposta dal suo compagno di viaggio. E quando, molto probabilmente, le è arrivata quella di De Martino non solo si è lasciata andare ad una risata, ma anche a delle rivelazioni davvero incredibili. “Conosco questa persona da 11 anni. È stata quella che più mi ha fatto soffrire in assoluto”, ha iniziato a raccontare. Svelando, poi, non solo di esserci sempre per lui e di essere consapevole di esserlo per sempre, ma che accetterebbe un suo invito a cena – anche se in realtà ci era andata proprio la sera prima della puntata – e di avere un sex appeal importante.

Vi piacerebbe rivederli di nuovo insieme?