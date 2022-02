Com’era Ilary Blasi, sono passati anni: vediamo alcune vecchie foto

Oggi Ilary Blasi è davvero splendida, ma com’era ai suoi esordi in tv? Sono passati anni: vediamo insieme alcune sue vecchie foto.

Non c’è assolutamente nulla da dire: Ilary Blasi è tra le conduttrici più apprezzate dello spettacolo nostrano. Esordita sul piccolo schermo quando era soltanto una bambina, la simpaticissima moglie di Francesco Totti ha conquistato tutti per la sua solarità e spontaneità.

Proprio recentemente, Ilary Blasi è ritornata in prima serata insieme a Michelle Hunziker. In attesa di poterla rivedere al timone de L’isola dei famosi, la conduttrice è stata ospite del woman show della Hunziker. E non ha perso occasione di poter incantare il pubblico italiano con la sua bellezza. Sono trascorsi tantissimi anni dal suo debutto sul piccolo nostrano, ma vi siete mai chiesti com’era? Oggi non c’è assolutamente nulla da dire: Ilary è davvero splendida, ma com’è cambiata in tutti questi anni? Siamo riusciti a rintracciare alcune sue vecchie foto.

Leggi anche –> Ilary Blasi, la sorella Melory annuncia: “Sono disoccupata”, cos’è successo

Com’era Ilary Blasi? Spuntano sue vecchie foto

Oggi Ilary Blasi è una conduttrice amatissima e famosissima, ma vi siete mai chiesti com’era ai suoi esordi? Sappiamo benissimo che la sua incredibile carriera è iniziata subito dopo aver preso parte a Passaparola. Da quel momento, sono trascorsi poco meno di 20 anni. E la moglie di Francesco Totti è diventata quello che è tutt’oggi. Com’è cambiata, però, in tutti questi anni? Ebbene. Se anche voi siete curiosi di saperlo, sappiate che siamo riusciti a rintracciare alcune sue vecchie foto. Scopriamole!

Leggi anche –> Ilary Blasi, nessuno immaginerebbe mai che lavoro fa la mamma: totalmente diverso dal suo

Se si parla del cambiamento della bella Ilary, non possiamo fare a meno di mostrarvi com’era ai tempi di Passaparola. Giovanissima all’epoca, la conduttrice romana già vantava di un fascino davvero irresistibile. Eccola qui:

Davvero splendida, vero? E che dire, invece, del giorno del suo matrimonio? Convolata a nozze nel 2005 con Francesco Totti, Ilary era superlativa nel suo giorno più bello.

Leggi anche –> Silvia e Melory sono le sorelle di Ilary Blasi: sapete che lavoro fanno?

A distanza di un anno dal suo matrimonio, altro evento importantissimo per la Blasi: la conduzione del Festival di Sanremo insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello.

Infine, eccola ai giorni nostri! Sicuramente adesso è una donna a tutti gli effetti. Ed oltre ad essere un’ammirata conduttrice, la Blasi è mamma e moglie. Al di là di questo cambiamento, però, noi non notiamo null’altro di diverso rispetto all’inizio.

Per noi è sempre splendida, cosa ci dite voi?