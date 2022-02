Matrimonio a prima vista: il doloroso passato di Cristina rimasta orfana

Matrimonio a prima vista, Cristina ha avuto una vita molto difficile ma non si è data per vinta.

Matrimonio a prima vista è un programma in onda su Real Time. Il 16 febbraio è iniziata la nuova edizione e abbiamo conosciuto le coppie. I tre esperti, Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis hanno scelto i protagonisti sulla base di interviste, test attitudinali e psicologici, tratti comuni. Hanno poi formato le coppie: Gianluca con Giorgia, Antonio con Giorgia e Mattia e Cristina.

Nei primi episodi abbiamo visto il momento in cui hanno scoperto di essere stati scelti, l’annuncio ai familiari e amici, la scelta dell’abito e la celebrazione del matrimonio. Parliamo di Mattia e Cristina. L’uomo è rimasto molto colpito dalla bellezza della donna, ma quest’ultima ha avuto una reazione contraria. Quando ha visto lo sposo, nel dietro le quinte, ha pianto, dicendo che non rispecchia il suo prototipo. Subito dopo, però, sembrerebbe sia nata una certa complicità. Cristina è una ragazza molto dolce, la sua storia è molto forte, dato che ha un passato difficile.

Cristina di Matrimonio a prima vista: il dramma della sposa

Cristina è la sposa di Mattia e formano insieme una delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista dell’ottava edizione. La donna quando ha visto il volto dell’uomo è apparsa fin da subito molto scossa, tanto che, nel ‘dietro le quinte’, ha pianto.

Subito dopo, però, durante il servizio fotografico, sembrerebbe che sia nata tra i due una certa complicità. La sposa è molto giovane, ha circa 30 anni e vive nella provincia di Brescia. Nella vita è un’aspirante personal trainer. Ha una storia molto dolorosa e nonostante tutto ha sempre cercato di farcela da sola.

Cristina, come ha raccontato, è orfana, ha perso entrambi i genitori. Nell’episodio di mercoledì andato in onda ha confessato che suo padre si è suicidato. Nonostante il dolore non si è data per vinta, ha detto che tutto quello che è successo l’ha resa la persona che è oggi. La sua famiglia adesso sono le sue amiche e il suo cagnolino. La sposa di Matrimonio a prima vista ha detto che le manca qualcosa, riuscirà Mattia a colmare questo vuoto?