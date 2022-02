GF Vip, Lulù è una furia contro Nathaly Caldonazzo: “Le rode il c*** perchè Barù non la vuole”

GF Vip, Lulù è una furia contro Nathaly Caldonazzo, dopo la discussione lo dice chiaramente: “Le rode il cu** perchè Barù non la vuole”.

La puntata di giovedì 17 febbraio del GF Vip è stata molto forte. Abbiamo assistito a vari scontri che hanno catturato l’interesse del pubblico. Jessica, Nathaly Caldonazzo, Delia Duran e Lulù sono andate in mistery per parlare delle discussioni avute in settimana e degli screzi nel loro legame.

Era inevitabile soprattutto dopo quanto successo nel pomeriggio. Lo scontro è partito da Sophie e Lulù, ma ha poi interessato Nathaly, perchè sembrerebbe essere stata lei ad accendere la miccia. Jessica è intervenuta e tra le due è scoppiato un forte litigio. Prima ancora, la principessa è andata a parlare con Lulù di quanto successo, perchè quest’ultima ha avuto un crollo. In camera Lulù non ha usato mezzi termini e ha detto chiaramente quello che pensa.

Leggi anche Barù e Nathaly Caldonazzo, è successo prima dell’ingresso al GF Vip: spunta fuori solo ora

GF Vip, Lulù contro Nathaly Caldonazzo: “Le rode il c*** perchè Barù non la vuole”

Nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio c’è stata una discussione molto forte in cui hanno interagito un po’ tutti i concorrenti. Tutto è partito da Lulù e Sophie, quest’ultima ha accusato la principessa di aver mangiato i fiocchi di latte senza condividerli, ma Lulù le ha ribadito che non sapeva nulla. Sembrerebbe che a riferirlo sia stata Natahly e così la discussione si è allargata.

Leggi anche GF Vip, colpo di scena per Lulù Selassiè: c’entra una famosissima star mondiale

Molto forte è stato il litigio tra la Caldonazzo e Jessica. Ma ancora prima, Jessica ha cercato di consolare Lulù che piangeva dirottamente in camera. La giovane non ha usato giri di parole e parlando con la sorella, si è scagliata contro Nathaly.

Lulù ha detto chiaramente quello che pensa: “Me l’ha detto Alessandro Basciano ‘perchè non fai come Nathaly che si nasconde il cibo nei calzini’… Lei voleva Barù e le rode il cu*** perchè lui non la vuole e vuole te. Poi prima dice che è fidanzata che c’ha l’uomo, poi dice che non ce l’ha. Poi all’inizio voleva provarci con Barù, mi sembra dopo Natale o Capodanno, mi dice ‘ah sì forse ci provo con Barù perchè qua se non hai storie non è che funzioni tanto e prima o poi te ne vai’. Prima dice che è fidanzata, poi non è il suo uomo, poi che vuole provarci con Barù, poi lui gli dà il palo. Barù ha detto che quando erano in albergo lei lo tartassava di messaggi su instagram e lui non ha risposto“.

Jessica ha cercato di far calmare la sorella ma subito dopo è stata lei a discutere con Nathaly. Le due donne non sembrano andare proprio d’accordo.