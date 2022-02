È stato uno dei protagonisti indiscussi di Saranno Famosi, lo ricordate tra i banchi di scuola? Oggi ha completamente cambiato vita.

Da quanti anni va in onda Amici? Decisamente tantissimi! Attualmente su Canale 5 con la ventunesima edizione, il talent di Maria De Filippi è un vero e proprio programma ‘secolare’ dei palinsesti Mediaset.

Era esattamente il 2001 quando, per la prima volta, Maria De Filippi apriva le porte dell’ambitissima scuola di Saranno Famosi – all’epoca si chiamava proprio così – e permetteva a tantissimi giovani di poter coltivare la proprio passione. Vi ricordate i protagonisti della prima edizione? Tra i banchi di scuola di quell’anno, ebbero la possibilità di studiare canto, ballo e recitazione tantissimi di loro. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di lui: Leonardo Fumarola! All’epoca della sua partecipazione al talent, il ballerino era davvero giovanissimo, eppure era riuscito ad impressionare tutti con la sua bravura. Siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi la sua vita? Recentemente, l’abbiamo visto negli studi televisivi di Avanti un altro pure di sera. Ed è in quest’occasione che ha spiegato come la sua vita è completamente cambiata dai tempi di Saranno Famosi. Scopriamo cosa fa oggi.

Leonardo Fumarola era tra i banchi di scuola di Saranno Famosi: eccolo oggi, cosa fa

Leonardo Fumarola è stato tra gli 8 ballerini che ha avuto la possibilità di sedersi tra i banchi della scuola di Saranno Famosi. Giovanissimo, ma con un talento davvero impressionante, il buon Fumarola è stato uno dei protagonisti indiscussi di quell’edizione. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui? Appurato che il successo riscontrato all’epoca della sua prima partecipazione in tv è stato incredibile, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

A distanza di anni dal suo esordio su Canale 5, recentemente Leonardo Fumarola è ritornato in tv in una delle puntate di Avanti un altro pure di sera. E a Luca Laurenti e Paolo Bonolis ha spiegato com’è cambiata la sua vita dopo il programma. Sempre appassionato di danza e musica, sembrerebbe che il giovanissimo ballerino sia il protagonista di diverse compagnie internazionali di successi in spettacoli ad alto rischio.

Seppure la sua passione per la danza sia rimasta, Leonardo ha completamente cambiato ‘genere’. Vi piacerebbe rivederlo?