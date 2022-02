Più forti del destino, la nuova fiction di Canale 5 trama, cast e data di inizio

‘Più forti del destino’, è la nuova Fiction che farà il suo debutto su Canale 5: scopriamo insieme trama, casta e data di inizio

In questi mesi sono diverse le fiction che fanno per la prima volta il loro debutto sul piccolo schermo, pronte a tenerci compagnia e ad intrattenerci durante le nostre serate.

A fare capolino fra poco sulle nostre reti televisive sarà ‘Più forti del destino‘. E’ la nuova fiction pronta a sbarcare in onda in prima serata su Canale 5. Regista della fiction che sarà presto mandata in onda è Alexis Sweet che ha già diretto fiction come Don Matteo, Ris, L’Isola di Pietro. A prendere parte alla fiction come attrici protagoniste saranno Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua che vestiranno i panni rispettivamente di Arianna e Rosalia. Ma vogliamo svelarvi qualche dettaglio in più della nuova fiction che siamo sicuri vi terrà incollati allo schermo! Scopriamo insieme il cast, la trama, dove è stata girata e la data di inizio!

LEGGI ANCHE >> “La cosa più dura è perdere un figlio”: l’attore parla del suo dramma

‘Più forte del destino’, la nuova fiction presto in onda su Canale 5: trama, cast e data d’esordio

Più forte del destino è la nuova fiction televisiva che tra poco meno di un mese vedremo fare il suo debutto sul piccolo schermo, su Canale 5. La fiction è una sorta di ‘rifacimento’ della serie francese, Le Bazar De La Charité che ritroviamo su Netflix dal titolo ‘Destini in fiamme’. La fiction vede protagoniste Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua, insieme all’intero cast formato da: Loretta Goggi, Sergio Rubini, Francesca Valtorta, Thomas Trabacchi e Paolo Sassanelli.

4 Puntate che seguono una trama ben precisa: è la storia di tre donne che vivono in un mondo governato da soli uomini, in cui il maschilismo vige ahimè sovrano. Una società in cui le ingiustizie sono all’ordine del giorno, ed in cui le donne devono faticare per veder valere un proprio diritto. Le riprese sono state girate tra Roma e la Puglia, sebbene la storia sia ambientata nella Sicilia di fine 800. La storia è ambientata nel 1866.

LEGGI ANCHE >> La riconoscete? E’ l’attrice di cui tutti parlano, ormai sulla cresta dell’onda

LEGGI ANCHE >> La casa di Antonella Clerici lascia sempre tutti a bocca aperta: eccola in tutto il suo splendore

Tutto comincia da un incendio che divampa all’interno di un padiglione nel quale si sta tenendo una Mostra per permettere di ammirare le tecnologie dell’epoca, allora all’avanguardia. Da quel momento in poi, la vita delle protagoniste subirà un drastico cambiamento. La data di inizio non è ancora stata resa ufficiale, si pensa però che entro la primavera questa possa fare il suo esordio su Canale 5.

Noi non vediamo l’ora di guardarla, e voi?