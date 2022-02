Non solo Giancarlo Magalli, ma anche sua figlia è famosissima: la giovane ragazza è un vero e proprio splendore, guardate un po’ qui.

Tutti conoscono Giancarlo Magalli, ma in pochi hanno mai visto sua figlia. Così come suo padre, anche la giovanissima ragazza è famosissima. E, sia chiaro, lo è soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove, con i suoi 37 mila followers, rientra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram.

Cosa sappiamo della vita privata di Giancarlo Magalli? Al di là del fatto che è un conduttore famosissimo ed un autore impressionante, cosa occorre sapere dell’aspetto sentimentale? Forse non tutti lo sanno, ma il simpaticissimo romano ha ben due figlie. Dal suo primo matrimonio con Carla Crocivera, con la quale è convolato a nozze quando era giovanissimo, è nata la sua primogenita Manuela. Dalle seconde nozze con Valeria Donati – il loro matrimonio è stato celebrato nel 1998 ed è ultimato nel 2008 – infine, è nata Michela. A proposito di quest’ultima, voi l’avete mai vista? Noi siamo riusciti a rintracciarla sui social. Ed oltre a rimanere impressionati per la sua straordinaria bellezza, non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo seguito social. Scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Chi è Michela, la figlia di Giancarlo Magalli: uno splendore!

Nata il 15 Giugno del 1994, Michela è la secondogenita di Giancarlo Magalli, nata dal matrimonio del conduttore con Valeria Donati. Giovanissima e bellissima, la figlia dell’amatissimo conduttore vanta di un successo davvero impressionante sui social. Con un profilo Instagram seguito da più di 30 mila persone, Michela vanta di un canale davvero attivissimo, sul quale condivide degli scatti fotografici davvero interessanti.

Non abbiamo tantissime notizie sul suo conto, purtroppo! A differenza di suo padre, di cui sappiamo davvero tutto, Michela Magalli è piuttosto riservata. Ed anche della sua vita privata non siamo riusciti a trovare granché. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, però, sembrerebbe che la giovane figlia di Giancarlo sia un’apprezzatissima influencer, ma anche una ‘content creator’. In effetti, i contenuti mostrati sul suo canale social sono numerosissimi. E tutti sottolineano il suo splendore. Eccola qui:

Non c’è che dire: Michela è davvero bellissima. Siete d’accordo?