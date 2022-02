Dopo aver partecipato a Vite al Limite si mostra in tutta la sua bellezza, ma prima del programma era irriconoscibile: resterete sotto choc.

Siamo rimasti anche noi completamente senza parole quando l’abbiamo rintracciata su Facebook. Ed quando abbiamo scoperto come è cambiata dopo Vite al Limite. Questa è, senza alcun dubbio, una delle più sconvolgenti trasformazioni del programma.

Andato in onda per la prima volta nel 2012, Vite al Limite ha permesso a tantissime persone con gravissimi problemi di peso a ritornare in forma. In effetti, nel corso di queste dieci stagioni, il dottor Nowzaradan ha avuto a che fare con tantissimi pazienti. E ciascuno di loro, chi più e chi meno, ha dato vita ad una trasformazione choc. Questa di cui vi parleremo tra qualche istante è tra quelle che lasciato tutti a bocca aperta. Oggi, da come si vede anche dalla foto riproposta in alto, la giovanissima paziente del dottor Now è davvero bellissima. E sul suo canale social ufficiale non perde occasione di poter mostrare quanto la sua forma fisica sia ritornare ad essere quella di una volta. In molti, però, si chiedono com’era prima di prendere parte al programma. Ebbene. Vi diremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: è irriconoscibile.

Oggi è bellissima, ma vederla prima di Vite al Limite vi lascerà a bocca aperta: è irriconoscibile

Così come la stragrande maggioranza dei pazienti che hanno deciso di rivolgersi a Vite al Limite, anche la protagonista di questo nostro articolo ha una storia alle spalle una storia drammatica. Vittima di un abuso sessuale quando era soltanto una bambina, la giovane ha assunto un atteggiamento nei confronti del cibo davvero particolare. È soltanto quando mangiava, infatti, che la donna ha raccontato di sentirsi bene con se stessa. Insomma, il cibo era diventato il suo unico conforto!

Quando è entrata a far parte della clinica di Houston, Ashley Bernard aveva un peso di circa 288 kg. E, durante tutto il suo percorso, è riuscita a dimagrire esattamente 60 kg. A quanto pare, però, adesso sembrerebbe aver perso ancora più peso. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Eccola qui:

Non credete nemmeno voi ai vostri occhi, vero? Come darvi torto! Ashley era davvero irriconoscibile. Oggi, invece, è splendida.