Massimo Ranieri è un cantante amatissimo, ma è anche un attore, negli anni ha recitato in film e serie tv: ricordate dove l’abbiamo visto?

L’abbiamo visto nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, Massimo Ranieri ha portato sul palco dell’Ariston il brano Lettera di là dal mare emozionando tutti. Un brano meraviglioso cantato da una voce profonda.

Ranieri nella serata finale si è classificato all’ottavo posto. Non è la sua prima partecipazione alla kermesse, ricordiamo che nel 1988 ha trionfato con il singolo famosissimo diventato un successo Perdere l’amore. Cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano, la sua carriera è pienissima. Come sappiamo, Ranieri è anche un attore. A tal proposito vi chiediamo, ricordate in quali film e serie tv l’abbiamo visto?

Massimo Ranieri, ricordate in quali film e serie tv ha recitato? Sono numerosi

Massimo Ranieri è un cantante, conduttore televisivo, attore e regista teatrale. Con più di quattordici milioni di dischi, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album e 36 singoli.

Nella settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha portato il brano Lettera di là dal mare. Sul palco dell’Ariston ha emozionato tutti, un testo meraviglioso accompagnato da una voce potentissima. Nella sua lunghissima carriera Ranieri ha ottenuto grande successo come cantante, ma anche come attore. Ricordate in quali film e serie tv l’abbiamo visto?

Massimo Ranieri ha recitato in La più bella coppia del mondo, Metello, Cerca di capirmi, Bubù, La sciantosa, Incontro, Imputazione di omicidio per uno studente, La cugina, Con la rabbia agli occhi, L’ultima volta, Priest of Love, L’ultima volta insieme, Casta e pura, Il carabiniere, Legati da tenera amicizia, Volare!, Fondali notturni, Legami di famiglia, Storia di guerra e d’amicizia, Le courage d’aimer, Civico zero, L’ultimo Pulcinella, Ces amours-là, Passione, Capitan Basilico 2, La macchinazione, Riccardo va all’inferno, Odio l’estate, Mancino naturale, L’uomo che disegnò Dio e in altre pellicole ancora al cinema.

In televisione l’abbiamo visto in Tre donne – La sciantosa , Una città in fondo alla strada, Storie della Camorra, Il ricatto, Angelo Nero, Ama il tuo nemico, Camera cafè, Operazione pilota, Senza via d’uscita-un amore spezzato e in tanti altri.