Belen Rodriguez fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale: finalmente racconta tutto

Belen Rodriguez fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale: la showgirl racconta dei motivi della rottura con Spinalbese e del rapporto con Stefano.

Belen Rodriguez è un’amatissima showgirl. Di recente è approdata a Le Iene in veste di conduttrice. Nella prima puntata ha detto che questo era il suo sogno, arrivare nel programma, perchè essere una ‘iena’ vuol dire stare dalla parte di chi ha bisogno di aiuto e non sa chiederlo. Negli ultimi giorni è sotto l’occhio dei riflettori anche per altri motivi.

Le sue relazioni sentimentali sono sempre al centro del gossip. Belen è stata paparazzata in compagnia di Stefano De Martino, suo ex marito, in un resort. Sono stati beccati in atteggiamenti molto intimi, mentre si tenevano per mano e si abbracciavano. C’è un ritorno di fiamma? Staremo a vedere. La showgirl ha da qualche mese concluso la relazione con Antonino Spinalbese con cui ha avuto una bambina, Luna Marì. Intervistata dal settimanale Gente, ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Leggi anche Beccati insieme in un resort: cosa succede tra Belen e Stefano De Martino

Belen Rodriguez parla della sua situazione sentimentale: cosa ha raccontato la showgirl

Nel 2021 è diventata mamma per la seconda volta di Luna Marì, avuta dall’ormai ex compagno Antonino Spinalbese. Belen Rodrguez e le sue relazioni sentimentali sono sempre al centro del gossip, anche perchè negli ultimi giorni è stata paparazzata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino.

Leggi anche Belen Rodriguez incantevole a Le Iene: le immagini del ‘prima e dopo’ lasciano senza fiato

Adesso a fare chiarezza è proprio lei. In un’intervista al settimanale Gente è tornata a parlare della sua storia con Spinalbese e dei motivi della rottura: “Ci conoscevamo poco, io ero molto presa, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui”, racconta: “Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate, l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita, senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane?”.

Belen ha detto che quando Luna Marì sarà grande le racconterà che il principe azzurro non esiste, nè la principessa nelle favole, perchè nessuno è perfetto. E’ tornata poi a parlare del suo rapporto con Stefano De Martino al settimanale Chi di Alfonso Signorini. La showgirl ha detto che la loro storia ancora non ha detto tutto: “Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”. Sembrerebbe che i due stiano recuperando il rapporto ma ancora oggi non si può parlare di un ritorno insieme.