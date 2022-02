Oggi Barbara D’Urso è una conduttrice amatissima: vi siete mai chiesti cosa faceva prima del successo in tv? Inimmaginabile retroscena.

È la regina indiscussa di Canale 5, Barbara D’Urso. Attualmente al timone di Pomeriggio Cinque News, la conduttrice campana è tra i volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano.

Leggi anche –> Barbara D’Urso sfoggia un cappotto così chic da restare imbambolati: il suo prezzo vi farà girare la testa

Barbara D’Urso è nata a Napoli nel 1957. E, da quanto si legge, sembrerebbe che abbia da sempre voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo. All’età di 19 anni, infatti, lascia la sua città d’origine per trasferirsi a Milano e dare inizio alla sua carriera modella. Sebbene le sue idee siano state da sempre molto chiare, purtroppo, la D’Urso non riesce a centrare il suo obiettivo. E non riuscirà mai ad intraprendere la carriera da modella. La vita, però, ha riservato tutt’altro destino per lei. Nel 1980, infatti, debutta come conduttrice al fianco di Pippo Baudo. E nel 1982, invece, come attrice. Dopo quegli anni, la D’Urso cavalca l’onda del successo. Diventando oggi uno dei volti più amati della televisione italiana. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima di tutto questo? Molto probabilmente, non tutti conoscono questo retroscena.

Leggi anche –> La casa di Barbara D’Urso: il ‘dettaglio’ che attira subito l’attenzione

Cosa faceva Barbara D’Urso prima del successo in tv?

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, i piani di Barbara D’Urso erano tutt’altro. Lasciata Napoli, infatti, l’amatissima conduttrice aveva intenzione di intraprendere una carriera da modella, ma non è stata affatto così. Esordita sul piccolo schermo nel 1982, la D’Urso ne è diventata una delle sue protagoniste indiscusse. E, ad oggi, è tra le conduttrici più amate ed apprezzate in assoluto. Vi siete mai chiesti, però, quale sia stato il suo lavoro prima del successo?

Leggi anche –> Barbara D’Urso, “Nuova sfida, nuova avventura, nuova emozione”: splendido annuncio, fan in delirio

Come dicevamo precedentemente, Barbara D’Urso ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice ed, in seguito, come conduttrice, ma prima di tutto questo cosa faceva? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la splendida Maria Carmela abbia esordito sul piccolo schermo come showgirl. Era esattamente il 1977, alla sola età di 20 anni, che Barbara si presentava su Telemilano come showgirl e conquistava tutti. Da quel momento, poi, tutto è storia.

Eravate a conoscenza di questo retroscena?