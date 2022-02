Amatissima in Sex and the city nei panni di Samantha Jones, ma avete visto com’è diventata oggi? Come si mostra a 65 anni.

Per tutti gli amanti di Sex and the City, Kim Cattrall è una vera e propria diva! Protagonista indiscussa del film e della seguitissima serie tv, l’attrice canadese riscuote un successo davvero impressionante.

Era esattamente il 1997 quando, per la prima volta in assoluto, Kim Cattrall vestiva i panni di Samantha Jones nella fortunatissima serie tv ‘Sex and the city’. Attrice di successo di tanti spettacoli teatrali e film destinati al grande schermo, dopo questa serie cavalca ancora di più l’onda del successo. E non soltanto entra a far parte delle stagioni seguenti e dell’omonimo film, ma anche di tantissimi altri progetti. Ad oggi, nonostante il suo addio a Sex and the city sia stato confermato e non ci sia nulla che possa farla ritornare in carreggiata, sono davvero tantissime le persone che si chiedono come sia diventata. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella Cattrall abbia ben 65 anni, anche se sembra essere una ragazzina. Siete curiosi di sapere com’è cambiata? Eccola qui.

Com’è diventata oggi Samantha Jones di Sex and the city?

Amatissima nei panni di Samantha Jones in Sex and the City, l’attrice Kim Cattrall è tra i volti più apprezzati del cinema internazionale. Ad oggi, infatti, sono davvero tantissime le persone che sono intenzionati di sapere che fine abbia fatto. E, soprattutto, come sono diventati. Ebbene. Se anche voi siete curiosi di sapere qualche cosa in più, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro.

Appurato che, dopo Sex and the city, Kim Cattrall ha cavalcato ancora di più l’onda del successo ed ha preso parte a tantissimi altri film, possiamo affermare che è sempre splendida. Siamo, infatti, riusciti a rintracciarla sui social. Ed abbiamo scoperto che, all’età di 65 anni, non è cambiata affatto. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Che sia giovanissima nei panni di Samantha Jones o no, Kim Cattrall per noi è sempre splendida. Cosa ci dite voi?