Demi Moore si mostra senza filtri né trucco: la bellezza senza età

Demi Moore si è mostrata completamente senza filtri e trucco: la sua è letteralmente una bellezza senza età, guardatela qui.

Oltre ad essere un’amata attrice, Demi Moore vanta di un successo davvero clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, spesso e volentieri, si diletta a condividere incantevoli scatti fotografici. Ed è proprio qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a reperire un suo scatto senza filtri.

Mostrarsi ai propri followers senza filtri né trucco, diciamoci la verità, non è affatto cosa da poco. In una società in cui si è, spesso e volentieri, ‘vittime’ di espedienti per apparire perfetti al nostro pubblico, chi riesce a distinguersi dalla massa non può non essere menzionata. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato Jessica Alba. E, ancora una volta, siamo rimasti completamente a bocca aperta per la sua bellezza. Ma non è affatto finita qui. Tra le celebrità che amano mostrarsi senza trucco e, soprattutto, senza filtri, vi è anche lei: Demi Moore. Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’attrice ha condiviso uno scatto di lei completamente al naturale. Ed ha fatto impazzire tutti per la sua straordinaria bellezza.

Demi Moore senza filtri: al naturale è bellissima, che schianto!

Che Demi Moore sia splendida, è indiscusso, ma voi l’avete mai vista senza filtri e trucco? Noi si e, vi assicuriamo, è davvero favolosa. Dando una sbirciatina al suo account Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti completamente al naturale, ma siamo rimasti maggiormente colpiti da uno in particolare.

Nello scatto che vi riproporremo in basso si vede chiaramente che Demi Moore si mostra al suo pubblico social senza filtri, ma anche senza trucco. Insomma, proprio come mamma l’ha fatta! E, vi assicuriamo, il risultato è davvero pazzesco. Perché? Beh, il motivo è davvero semplicissimo: Demi Moore ha ben 59 anni, ma sembrerebbe che la sua sia la classica bellezza che non ha affatto età. Bando alle ciance, guardate un po’ qui:

Sveglia da qualche ora, Demi Moore si mostra al naturale. E, come al suo solito, fa impazzire tutto il suo pubblico. Per noi è decisamente bellissima, cosa ne pensate voi?