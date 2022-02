Elodie ai tempi di Amici: com’è cambiata in questi anni

Elodie di Patrizi, meglio nota come Elodie, è una cantante amatissima: ricordate com’era ai tempi di Amici? Negli anni ha cambiato look.

L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, Elodie ha partecipato alla quindicesima edizione nel 2016. Nel talent show ha conquistato il pubblico e i professori con la sua voce. E’ arrivata alla fase Serale ed è giunta fino alla puntata finale, classificandosi al secondo posto.

Amici è stato un trampolino di lancio per l’artista. Dopo quell’esperienza non l’ha fermata più nessuno e i suoi brani hanno scalato le classifiche musicali. Molte delle sue canzoni sono diventate dei veri e propri tormentoni. L’abbiamo vista anche al Festival di Sanremo. Per due volte ha partecipato tra i big in gara. La prima volta ha portato il brano Tutta colpa mia, mentre la seconda volta Andromeda. Come abbiamo anticipato, il talent show è stato un trampolino di lancio per lei. A tal proposito, ricordate com’era allora? Negli anni Elodie ha cambiato look.

Com’era Elodie ai tempi di Amici: negli anni la cantante ha cambiato stile e look

Nel 2021 Elodie ha calcato il palco dell’Ariston, affiancando Amadeus in veste di co-conduttrice alla settantunesima edizione. Negli anni precedenti era stata già al Festival di Sanremo, ma come concorrente tra i big in gara.

Ci ha emozionato la prima volta con il brano Tutta colpa mia e con la canzone Andromeda ci ha conquistato e fatto ballare. La cantante ha conosciuto il successo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, entrando come allieva nella quindicesima edizione. Ma ricordate com’era allora? In questi anni Elodie ha cambiato molte volte look e stile.

Ecco uno scatto dell’artista, in cui la vediamo nel talent show nell’anno 2016. Aveva i capelli corti e in questo caso di colore rosa. Abbiamo visto che Elodie ha spesso cambiato ‘aspetto’, è apparsa con i capelli a caschetto, lunghi, lisci o ricci, di colori diversi, ma in tutti i suoi cambi è sempre bellissima. Quando era allieva di Amici era più giovane, col tempo ha acquisito molta sicurezza e questo è evidente anche sul palco. Voi ricordate il suo percorso nella scuola più amata?