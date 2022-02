Vanessa Incontrada si mostra senza filtri e senza trucco: l’avete mai vista così? Bellezza da togliere il fiato! Eccola nel suo splendore

Attrice, modella, conduttrice e chi più ne ha più ne metta. Vanessa Incontrada è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Bellezza, ironia e semplicità sono da sempre le caratteristiche che la contraddistinguono e la rendono un volto molto apprezzato. Sul piccolo e sul grande schermo ha sempre riscosso un grandioso successo. Attualmente la stiamo seguendo nei panni di Fosca Innocenti, le sue avventure ci stanno appassionando e ci stanno tenendo incollati allo schermo! Ma Vanessa Incontrada non è ‘solo’ il personaggio televisivo che tutti si aspetterebbero.

La bellissima attrice è molto attiva sui social, dove tra l’altro è seguitissima da un numero altissimo di followers. Ed è proprio sui social che la nostra conduttrice italo spagnola si mostra al naturale, senza trucchi, senza filtri e senza inganni. D’altronde, ha sempre ammesso di voler essere dalla parte della bellezza tutta al naturale, è un vero esempio di ‘body positivity’ a tutti gli effetti! All’interno della sua galleria social possiamo scorgere alcune selfie e diversi scatti in cui Vanessa Incontrada si mostra senza filtri e senza trucco. La bellezza è disarmante!

LEGGI ANCHE >> “La cosa più dura è perdere un figlio”: l’attore parla del suo dramma

Bellezza senza filtri: Vanessa Incontrada meravigliosa acqua e sapone, senza trucco è incantevole

E’ proprio il caso di dirlo. La semplicità è sempre l’arma vincente. E Vanessa Incontrada questo lo sa. Una semplicità ed una bellezza che la rendono unica ed ahimè anche rara. Spulciando un po’ sul suo profilo Instagram, possiamo vedere proprio che la nota conduttrice ha spesso condiviso selfie e scatti in cui si mostrava al 100% al naturale. Non un filo di trucco, non un filtro o un ritocco. Vanessa Incontrada è una vera e propria bellezza acqua e sapone. Anche senza trucco è una vera meraviglia!

LEGGI ANCHE >> Alessio Gallo è Michele Solara ne L’Amica Geniale: ricordate in quale altra serie di successo l’abbiamo visto?

LEGGI ANCHE >> Il bambino nella foto è il cantante che ci ha fatto sognare negli anni 2000: lo avreste mai detto?

Vanessa Incontrada usa i social per mostrarsi così come realmente è, senza trucco, senza alcun filtro che levighi la pelle o che nasconda le occhiaie. Sì perché ha imparato ad amarsi, anche grazie all’uomo che è al suo fianco che da sempre ha amato di lei i pregi ma anche i ‘difetti’ che lei stessa era in grado di trovare. Un messaggio importantissimo quello che la conduttrice intende trasmettere, prima di tutto accettare sé stessi!