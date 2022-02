Prime tensioni a Matrimonio a prima vista: Gianluca punzecchia Giorgia, lei non è da meno

Prime ‘scintille’ tra Gianluca e Giorgia a Matrimonio a prima vista: lo sposo punzecchia più volte la moglie.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista è partita il 16 febbraio su Real time, mentre su Discovery è disponibile dal 26 gennaio. Nei primi due episodi abbiamo conosciuto le nuove coppie. Queste sono state formate dagli esperti, Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis.

Gianluca con Giorgia, Antonio e Giorgia e Mattia con Cristina sono le tre coppie dell’ottava edizione dell’esperimento d’amore. Sono stati messi insieme sulla base di interviste, test attitudinali e psicologici e tratti comuni. Il primo incontro non è stato dei migliori per nessuno dei protagonisti. Solo Mattia è rimasto colpito dalla bellezza di Cristina, mentre tutti gli altri e la stessa Cristina non sono apparsi entusiasti al primo colpo. La coppia che sicuramente ha catturato da subito l’attenzione è quella formata da Gianluca e Giorgia. Tra i due la tensione si è fin da subito fatta sentire.

Matrimonio a prima vista, prime scintille tra Gianluca e Giorgia: lo sposo ‘punzecchia’ sua moglie

Gianluca e Giorgia sono una delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Lo sposo ha 30 anni e lavora nell’azienda di famiglia che produce e vende porte d’interno. La sposa invece dopo la laurea in giurisprudenza ha lasciato il praticantato ed è oggi un’impiegata.

Quando c’è stato l’incontro poco prima del sì, non c’è stato grande entusiasmo. Gianluca ha detto che Giorgia è carina e ha dato un voto, da 1a 10, è 5. Anche la donna non è rimasta particolarmente colpita dall’aspetto fisico dell’uomo. Dopo il sì, fin da subito è emerso il carattere molto forte dello sposo, sicuro di sè, troppo, quasi sopra le righe e ha avuto modo di mostrarlo ampiamente a sua moglie. Quest’ultima, però, è una persona molto insicura e ha bisogno di più tempo per fidarsi e aprirsi. Giorgia ha chiaramente detto che la sicurezza va bene in una persona, come in questo caso in suo marito, ma non bisogna andare oltre, eccedere.

Durante il pranzo, Gianluca ha punzecchiato più volte Giorgia, dicendo dietro le quinte che è anche un modo per conoscersi. Ma Giorgia ha risposto in modo molto pungente. Ad un certo punto, ha spiegato che a iscriverlo a questo esperimento sono state le sue due amiche, che ballano anche con lui. Giorgia è sembrata turbata da questa cosa e ha detto che si sarebbe comportata di conseguenza. Queste parole sono state prese con le pinze da Gianluca che ha fatto intendere che la moglie deve accettare le sue amicizie femminili. Tra i due non sono mancate continue frecciatine: riusciranno a venirsi incontro?