Da Amici al Grande Fratello Vip: ex ballerino del talent vince lo storico reality

È stato una ‘colonna’ di Amici per diversi anni, ora ha appena vinto l’edizione 2022 del Grande Fratello Vip: si tratta proprio di lui!

Ha fatto parte delle prime indimenticabili edizioni di Amici e il suo talento ha sempre lasciato tutti a bocca aperta: sono trascorsi ben 17 anni da allora, ma nel cuore del pubblico ha conservato un posto speciale.

Insieme a Kledi e Anbeta ha tenuto alto il nome dell’Albania nell’arte della danza ed è stato anche tra i ballerini professionisti di Buona Domenica ai tempi in cui al timone c’era Maurizio Costanzo.

In quei primi anni Duemila, anche suo fratello minore Olti entrò nella scuola più famosa d’Italia, ma come allievo della terza edizione. Tornato in patria, anche lì è un volto amatissimo in tv, tanto che ha vinto l’edizione 2022 del Grande Fratello Vip. Capito di chi parliamo?

L’ex volto di Amici trionfa al Grande Fratello Vip: vi ricordate di lui?

Si tratta di Ilir Shaqiri, tra i professionisti del talent di Canale 5 più amati: albanese come il suo collega Kledi, il ballerino incantò i fan anche con la sua evidente prestanza fisica.

Da anni non lo vediamo più sul piccolo schermo in Italia, ma in Albania è diventato molto famoso. Ha appena vinto il Big Brother 2022 condotto da Arbana Osmani, considerata una vera star nel Paese balcanico.

Una famiglia di artisti quella che ha costruito Ilir: sua moglie, Emanuela Morini, fu nel cast della soap Vivere e anche sua figlia Emily è una ballerina. Forse non tutti ricordano la sua partecipazione, insieme al papà, a Tu si que vales nel 2015 qui in Italia.

Sempre in quell’anno, la ragazza è stata il volto della pubblicità natalizia di Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada e vanta diverse partecipazioni televisive: Festa italiana su Rai1 con Caterina Balivo nel 2010; ha recitato in Una buona stagione e nel cortometraggio Doppia Luce (entrambi su Rai 1) vincendo anche il premio come Miglior attrice non protagonista al Superman Film Festival nell’Illinois.

Chissà che dopo questo trionfo non rivedremo presto Ilir in tv, intanto complimenti a lui per questa strepitosa vittoria!