Non l’avete mai visto così: Damiano dei Maneskin qualche anno fa era completamente diverso

Non l’avete mai visto così: Damiano frontman dei Maneskin qualche anno fa era molto diverso rispetto ad oggi.

Damiano è il frontman del gruppo musicale rock i Maneskin, formato da Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis. La band oggi è famosa in tutto il mondo. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nella settantunesima edizione, con il brano Zitti e buoni, hanno calcato il palco dell’Eurovision Song Contest.

Con i Maneskin l’Italia dopo 30 anni è tornata a vincere all’Eurovision. Abbiamo conosciuto la band quando hanno partecipato ad X-Factor. Si sono classificati al secondo posto nell’undicesima edizione e subito dopo hanno firmato un contratto con l’etichetta discografica Sony Music, pubblicando l’EP Chosen nello stesso anno. Damiano è il cantante del gruppo, ha uno stile molto rock, come tutti i componenti. Ma qualche anno fa non era proprio così.

Leggi anche Maneskin, Thomas Raggi: com’è cambiato negli anni, così stenterete a riconoscerlo

Non l’avete mai visto così: Damiano dei Maneskin qualche anno fa era molto diverso, la foto

I Maneskin si sono affermati sulla scena mondiale. Grazie al trionfo all’Eurovision, sia Zitti e buoni, brano vincitore del grande evento, che l’album Teatro d’ira – Vol. I, oltre ai brani famosissimi I Wanna Be Your Slave e Coraline, sono entrati nelle classifiche settimanali di tutta Europa e oltre, nonché in quella globale stilata da Spotify.

Leggi anche Maneskin, “Ho temuto di svenire”: la confessione di Damiano sulla finale di X Factor

Il frontman del gruppo è Damiano David, è un giovanissimo cantautore, ha 23 anni. David ha iniziato a cantare quando aveva solo sei anni. Ha formato i Maneskin durante i suoi giorni al liceo, dopo l’incontro con gli altri componenti, la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Ethan. Tutti sono giovanissimi. Dopo la partecipazione ad X-Factor in cui si sono classificati al secondo posto, non si sono più fermati. Il cantante ama mostrarsi con look molto originali e spesso cambia stile. Di recente ha dato un taglio ai capelli. Ma qualche anno fa non era proprio così.

Prima del successo, l’artista aveva un look molto differente. In questo scatto lo vediamo mentre insieme al gruppo si esibisce in strada. Non aveva ancora un aspetto molto rock come oggi. Ed è proprio così che i Maneskin hanno iniziato la carriera nel mondo della musica per poi arrivare dritti al successo.