Non tutti sanno che Anna Valle ha una sorella: le abbiamo viste insieme in tv, momento emozionante

Anna Valle è un’attrice molto amata dal pubblico col quale ha uno splendido rapporto: forse qualcuno, però, non ha mai visto sua sorella.

Protagonista della seguitissima serie Lea – Un nuovo giorno, in onda su Rai 1 in questo periodo, Anna Valle non si è mai fermata da quando fu eletta Miss Italia nel lontano 1995.

La sua carriera è costellata di successi e i fan l’ammirano molto anche dal punto di vista umano. Discreta ma non scostante, la bellissima attrice di origini siciliane da parte di madre conquista e fa emozionare, sia quando è sul set sia quando si racconta nelle interviste.

Indimenticabile la sua partecipazione a Canzone Segreta, programma condotto da Serena Rossi su Rai 1 la scorsa primavera: tra le persone care ad Anna c’era anche sua sorella, l’avete vista? Il loro abbraccio commosse tutti, ma scopriamo cosa sappiamo di Antonella, sorella minore della protagonista di Lea.

Anna Valle, chi è sua sorella Antonella: sono legatissime l’una all’altra

Dopo la separazione dei genitori, a tredici Anna andò a vivere in Sicilia, regione di provenienza di sua madre, insieme a quest’ultima e alla sorella minore Antonella.

Nata nel 1978, Antonella ha tre anni in meno di Anna e non si sa quale lavoro svolga attualmente. Da ragazze, entrambe aiutavano la mamma nel suo negozio di biancheria intima.

Essendo molto unite, tra loro c’è grande complicità e quando l’ex Miss Italia dovette tornare sul set dopo la maternità, Antonella si prese cura dei nipotini Ginevra e Leonardo. Le due donne hanno anche un fratello, Renio, che però rimase a vivere col padre a Ladispoli.

A Canzone Segreta, mesi fa, Antonella raccontò: “Quando ha iniziato a partecipare alle selezioni per il concorso di Miss Italia lei ha iniziato davvero per gioco. Né lei, né noi ci saremmo aspettati che vincesse. Poi lei è tornata e io ero contentissima di poterla riabbracciare, però ho capito che forse l’avrei un po’ persa, almeno fisicamente”.

Nonostante gli impegni che un lavoro come quello di attrice comporta, la donna ha però ammesso: “Il nostro è un legame unico, che nessuna distanza può separare”. L’emozione di Anna quando si riabbracciarono confermò appieno tali parole.

La somiglianza c’è, voi cosa ne dite?