Anna Tatangelo attrice in un famosissimo film: ricordate dove l’abbiamo vista?

Anna Tatangelo ha recitato in un famosissimo film uscito al cinema: ricordate dove l’abbiamo vista?

Anna Tatangelo è una cantante e una conduttrice molto amata. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista in questa veste, al timone del programma Scene da un matrimonio ed è stata impeccabile. La sua carriera ha inizio molto presto, era giovanissima.

E’ diventata nota a soli 15 anni quando ha vinto al Festival di Sanremo 2002 nella sezione Giovani, con il brano ‘Doppiamente fragili’. In questi anni ha venduto oltre 1,6 milioni di dischi e ha ricevuto tantissime certificazioni. L’ultima sua partecipazione al Festival di Sanremo risale al 2019 quando ha portato sul palco dell’Ariston il bellissimo brano Le nostre anime di notte. La Tatangelo ha collaborato con tanti artisti, anche molto diversi nello stile. Ma c’è anche un ‘dettaglio’ che fa parte della sua carriera che forse non tutti ricordano. La cantante qualche anno fa ha recitato in un film di successo: è uscito al cinema ed era tra le protagoniste.

Ricordate in quale famosissimo film ha recitato Anna Tatangelo? Era una delle protagoniste

Tutti conosciamo bene e amiamo Anna Tatangelo. Da anni ci avvolge con la sua musica e tutte le sue canzoni sono sempre ascoltatissime. Nel 2021 è uscito il suo ottavo disco in studio, Anna Zero e sempre nello stesso anno abbiamo ballato con il singolo Serenata.

Questa canzone conferma il cambio di rotta della Tatangelo e la sua nuova identità urban. Ma il 2021 è stato per lei molto importante, perchè ha preso il timone del programma Scene da un matrimonio con il ruolo di conduttrice. Come vi abbiamo sopra accennato, Anna Tatangelo si è dedicata anche ad un altro ambito nel corso della sua carriera. Qualche anno fa ha recitato in un famosissimo film, al fianco di attori eccezionali: ricordate dove l’abbiamo vista?

L’artista è stata tra le protagoniste del film Un Natale al sud nel 2016 uscito al cinema e ha interpretato una delle protagoniste, Eva. Ha recitato al fianco di attori molto amati come Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Debora Villa e tanti altri ancora. Vi ricordate la sua interpretazione in questo film?