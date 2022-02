GF Vip, Davide Silvestri contro Soleil: “Io le figure di m**** così non le faccio”, poi l’inaspettata ‘decisione’

GF Vip, Davide Silvestri si scaglia contro Soleil dopo la diretta: “Io le figure di m*** così non le faccio”.

Tanti i colpi di scena a cui abbiamo assistito lunedì 21 febbraio. La diretta del GF Vip si è aperta su quanto successo nei giorni precedenti tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Durante la festa del sabato sera i tre sono entrati molto in confidenza.

C’è stato un bacio inaspettato tra Delia e Soleil e un confronto con l’attore. Sotto la doccia l’ex corteggiatrice ha confessato di amarlo o comunque di averlo amato quando era in casa. Perchè quando Alfonso Signorini le ha chiesto dei suoi sentimenti, Soleil è tornata sui suoi passi. Nella stessa serata Alex ha lasciato la casa e Delia ha scelto di restare.

Quando è arrivato il momento delle nomination, c’è stato un risvolto che nessuno si aspettava. Soleil ha nominato Davide Silvestri. I due sono sempre stati buoni amici e questa votazione ha colpito. La concorrente ha definito l’uomo uno stratega, dicendo che si aspettava da lui un confronto prima di vedere il confessionale in cui Davide ha riferito che secondo lui anche Soleil è complice. Tra i due è scoppiato un battibecco placato da Signorini. Subito dopo la puntata, Silvestri si è schierato nuovamente contro Soleil.

GF vip, Davide Silvestri categorico con Soleil: “Con me lei ha chiuso”

Dopo quanto successo in casa in settimana tra Alex, Delia e Soleil, in molti hanno espresso la propria opinione. Davide ha detto che secondo lui anche Soleil è complice perchè poteva stare fuori dal ‘teatrino’ ma non l’ha fatto.

Questo confessionale è stato mandato in onda e Soleil sembrerebbe non aver preso bene queste parole, perchè definiva Davide un suo amico. Al momento delle nomination, la concorrente l’ha votato, dicendo che gioca di strategia. C’è stato un confronto molto forte tra i due fermato da Alfonso Signorini. Al termine della puntata, Silvestri parlando con Katia Ricciarelli, si è scagliato contro Soleil.

Il concorrente ha detto: “La stima l’avevo già persa, se me lo avesse chiesto le avrei parlato. Lei ha reagito così, che io sono uno stratega. Praticamente ha fatto la sua analisi, quello che è lei, ribalta sugli altri quello che è lei. Io l’ho presa e ho detto ‘grazie’, io mi devo esporre, io non mi espongo come fa lei, perchè io le figure di me*** così non le faccio, io mi espongo a modo mio“. Davide ha proseguito nella sua analisi dicendo che non è un consiglio che accetterebbe da lei, sul modo di esporsi: “… potrei accettarne altri, come il fatto che non ti parlo e che metto dei muri. Io non posso parlare con Alex perchè ci devi parlare tu, quando parli tu va bene e gli altri no, quando tu fai i giochi va bene, quando li fanno gli altri no… capisci? Ma io da che pulpito devo ascoltare questi consigli su come mi devo esporre io”.

Ha poi concluso il discorso con una decisione categorica: “Con me lei ha chiuso proprio”. Cosa succederà adesso tra i due? Staremo a vedere.