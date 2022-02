Edwige Fenech è considerata la vera icona del cinema italiano, ma com’è diventata oggi? Per lei il tempo non è affatto passato.

Tra le tantissime icone si sono alternate sul grande schermo nostrano e l’hanno reso unico e speciale agli occhi di tutti, non si può fare a meno di citare lei: Edwige Fenech.

Nata in Algeria il 24 Dicembre del 1948, compie il suo debutto nel cinema italiano nel 1967. È proprio in quest’anno che, giovanissima e bellissima, viene notata da talent scout durante una manifestazione a cui lei era invitata. E viene scelta come protagonista di un film. Da quel momento, la sua carriera nel cinema italiano prende letteralmente il volo. Protagonista indiscussa di tantissime pellicole di successo, la bellissima Fenech diventa una vera e propria icona del grande schermo nostrano. Ed ancora adesso, a distanza di anni dal suo ultimo film, continua ad essere amatissima. Tutti si ricordano di lei e la venerano. E tantissimi altri sono le persone che si chiedono come sia diventata oggi. Sono trascorsi anni dalla sua ultima apparizione, ma siete curiosi di sapere com’è diventata la bella Fenech? Ci pensiamo immediatamente. Vi anticipiamo: il tempo per lei non è affatto passato!

Com’è oggi Edwige Fenech? Eccola, sempre bellissima

Inutile ripeterlo: Edwige Fenech è tra le icone del cinema italiano. Debuttata sul grande schermo nostrano da giovanissima, l’attrice algerina ha saputo facilmente cavalcare la cresta dell’onda. Ad oggi, la sua vita sembrerebbe essere completamente lontano dai riflettori. Eppure, nonostante questo sono davvero tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più su di lei. E, soprattutto, come sia diventata oggi. D’altra parte, la sua bellezza è stata sempre il suo punto di forza!

A distanza di anni, siamo riusciti a rintracciare uno scatto più o meno recente di Edwige Fenech. Ed abbiamo scoperto che, nonostante i suoi 70 anni, l’attrice algerina è sempre splendida. Guardate un po’ qui:

Insomma, è proprio il caso di dirlo: il tempo per Edwige Fenech non sembrerebbe essere affatto cambiato! Splendida era ai tempi dei suoi esordi sul grande schermo. E splendida è ancora adesso a distanza di anni. Siete d’accordo?