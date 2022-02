Giorgio Pasotti è un attore amatissimo, ma sapete in che cosa ha conseguito la laurea? Non tutti immaginano questo titolo di studio.

Giorgio Pasotti è uno dei protagonisti di questa nuova fiction televisiva. Intitolata ‘Lea – un nuovo giorno’, l’amatissimo attore è tra le colonne portanti di questo ulteriore progetto della Rai di successo.

Nato a Bergamo il 22 Giugno del 1973, Giorgio Pasotti compie il suo debutto sul grande schermo intorno i primi anni ’90. È proprio nel 1993 e nel 1994, infatti, che il giovane pende parte a due film in Cina. E, quando ritorna in Italia, inizia la sua carriera da attore nel nostro paese. Nel 1998, infatti, diventa uno dei protagonisti del film ‘I piccoli maestri’. Da quel momento, il buon Pasotti spicca letteralmente il volo. Protagonista di tantissime pellicole di successo, ma anche di tantissime serie televisive, Giorgio vanta di un seguito davvero clamoroso. In tantissimi, però, non sanno in che cosa ha conseguito la laurea. Voi lo sapete? Senza alcun dubbio, no! Ebbene. Cerchiamo di capire ogni cosa da vicino.

Giorgio Pasotti, sapete qual è la sua laurea? Non l’avreste mai detto

Pensate di conoscere proprio tutto, ma proprio tutto di Giorgio Pasotti? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso! Seppure sia amatissimo ed un volto apprezzato del cinema e della televisione italiana, non tutti sono a conoscenza della laurea conseguita intorno ai primi anni ’90. A tal proposito, sapete qual è il suo percorso di studi?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Giorgio Pasotti, terminati gli studi liceali, si sia trasferito in Cina. E che sia proprio qui, poi, che abbia dato inizio ai suoi studi universitari, culminati poi nella laurea. A tal proposito, sapete in che cosa ha conseguito il titolo finale? Forse non tutti lo sanno, ma Giorgio Pasotti è proprio laureato in Medicina. A TuStyle nel 2014, infatti, ha dichiarato: “Ero andato fino in Cina a studiare Medicina proprio per questo mio amore delle filosofie orientali. Qualcosa che si riverbera anche nella mia personalità”. Continuando, poi, a spiegare i motivi della sua ‘conversione’ nella recitazione. “Sono una sorta di recitazione, le arti marziali”, ha detto.

Vi sareste mai immaginati un retroscena del genere?