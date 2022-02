Racconta a Verissimo per la prima volta il drammatico momento della sua vita: “E’ stato un colpo basso, non me lo aspettavo”

Sono tantissimi gli ospiti che nel fine settimana raggiungono la bellissima Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, per raccontare a cuore aperto la loro storia, parlando della loro vita privata oltre che di quella professionale, dei loro momenti più felici ed anche di quelli ahimè più tristi.

Qualche settimana fa, a parlare per la prima volta di un momento molto delicato della sua vita è stata una delle showgirl più amate e seguite in tv ed in particolare sui social. Un anno fa la notizia era immediatamente balzata agli occhi ed alle orecchie di tutti coloro che la seguivano sui social. Solo oggi però, a Verissimo ha raccontato in esclusiva quanto accaduto. “E’ stato un colpo basso”, a Verissimo racconta il suo periodo triste.

LEGGI ANCHE >> “Non l’ho mai conosciuto”: il cantante e il drammatico racconto su suo padre

Racconto esclusivo a Verissimo: “E’ stato un colpo basso”

Nella puntata andata in onda il 29 Gennaio, ospite di Silvia Toffanin c’era proprio lei, Melissa Satta. La bellissima showgirl a cuore aperto ha deciso di parlare di uno dei momenti più tristi e più delicati della sua vita, un colpo basso inaspettato. Fino ad ora non aveva mai proferito parola al riguardo, o comunque non aveva avuto intenzione di farlo pubblicamente.

E’ trascorso ormai un anno dalla separazione di Melissa Satta e del calciatore Kevin Prince Boateng. Dopo essersi sposati i due avevano avuto un figlio, il piccolo Maddox che ha oggi 8 anni. Dopo qualche tempo la coppia è entrata in crisi, e non riuscendo a superare i momenti bui hanno poi deciso di separarsi.

LEGGI ANCHE >> E’ incinta! Aspetta il suo terzo figlio: fantastico annuncio della coppia

LEGGI ANCHE >> Avete mai visto il fratello di Sonia Bruganelli? Non immaginereste mai con chi è sposato: lei è famosissima

A Silvia Toffanin, Melissa Satta rivela: “Non me lo aspettavo. Non è stata una mia scelta. Ho cercato di fare il possibile, ma non è andata come speravo.” – un momento non facile per Melissa Satta che ammette di aver sofferto a lungo prima di riprendere in mano la propria vita.

Ad oggi però ha fatto sapere di essere di nuovo felice e di aver ritrovato l’amore al fianco di Mattia Rivetti. “Ho trovato una persona diversissima da quello che ho avuto in passato e sono molto felice di questo” – e aggiunge: “Mi piace molto la nuova versione di me“.