In pochissimi lo sanno: qual è il titolo di studio di Eleonora Giovanardi?

Eleonora Giovanardi è tra le protagoniste di Lea-un nuovo giorno, ma sapete qual è il suo titolo di studio? In pochissimi lo conoscono.

Davvero avvincente questa nuova fiction ‘Lea-un nuovo giorno’, vero? Con protagonista indiscussa Anna Valle, ma anche tantissimi altri straordinari attori, la miniserie di Rai Uno ha conquistato tutto il pubblico italiano. Manca poco all’attesissima puntata finale, ma ci sarà una seconda stagione? Chi lo sa!

In attesa di poter scoprire se la avventure di Lea, interpretata dalla magnifica Anna Valle, avranno un prosieguo – fino a questo momento, nessuno si è espresso in merito – cerchiamo di capire qualche cosa in più su una delle sue protagoniste. Stiamo parlando proprio di Eleonora Giovanardi. Classe ’82, l’attrice emiliana non è affatto un volto nuovo del piccolo schermo, ma anche del grande. Esordita al cinema nel 2013, la Giovanardi non si è mai più fermata. E, ad oggi, è un volto amatissimo. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? A quanto pare, nel 2006, la bella Eleonora si iscritta alla scuola drammatica di Paolo Grassi. E nel 2008 ottiene il diploma. Prima di questo momento, però, la Giovanardi ha portato al termine i suoi studi universitari. Scopriamo insieme in che cosa.

Che titolo di studio ha Eleonora Giovanardi?

Tutti l’hanno amata nel film ‘Quo Vado’ di Checco Zalone. Ed è proprio per questo motivo che ad oggi la giovanissima Eleonora Giovanardi è uno dei volti più amati del cinema italiano. Dopo il film col comico pugliese, infatti, l’attrice emiliana ha cavalcato l’onda del successo. Ed ha immediatamente ottenuto un riscontro più che positivo. Cosa sappiamo, però, sul suo conto?

Nel 2008, come dicevamo precedentemente, ha ottenuto il diploma presso l’accademia di arte drammatica, dando inizio alla sua carriera, tra l’altro di successo, da attrice, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella Giovanardi, ancora prima di cavalcare l’onda del successo, abbia conseguito la laurea in lettere. L’avreste mai immaginato? Insomma, sembrerebbe che sia proprio questo il suo titolo di studio ancora prima di iscriversi all’accademia.

Lo sapevate?