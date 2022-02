Royal Family, quali sono i cibi vietati: ecco cosa non possono mangiare i Reali inglesi

Non solo privilegi: quali sono i cibi vietati alla Royal Family e perché la Regina, William, Kate e gli altri non possono mangiarli.

Il protocollo reale, com’è noto, include una serie di regole che i componenti della Famiglia Reale inglese sono tenuti ad osservare. Varie e bizzarre queste disposizioni che vanno dal non poter mettere lo smalto colorato sulle unghie al non poter accavallare le gambe. E a tavola? Quali sono le restrizioni?

Ebbene, la vita da re e principi risulta essere più complicata del previsto: esistono dei divieti ben precisi anche sugli alimenti per Queen Elizabeth e i suoi parenti più prossimi. Alla Royal Family non è consentito mangiare alcune cose soprattutto quando si trovano all’estero e quasi per ognuna di tali rinunce c’è una spiegazione.

William, Kate, Carlo ecc. devono rinunciare a: carne cruda, patate, cibi esotici o piccanti, foie gras, pasta lunga (tipo spaghetti), cibi fuori stagione, aglio, cipolla, frutti di mare. Inoltre, i Reali non possono bere acqua di rubinetto.

Vediamo la motivazione dietro ciascuna di queste proibizioni.

Royal Family: perché Elisabetta e il resto dei Reali devono fare a meno di alcuni cibi

Il protocollo gastronomico non prevede la carne al sangue o cruda, quindi le tartare, per scongiurare il pericolo di intossicazioni e anche perché alla Regina non piace. Anche i frutti di mare possono portare essere rischiosi per la salute, quindi i Royals devono farne a meno così come dell’acqua di rubinetto.

Le patate sono bandite invece solo per Elisabetta che non le gradisce. Come riferisce il cuoco di corte, Darren Mc Grady, secondo le disposizioni della sovrana del Regno Unito a tavola possono essere serviti solo cibi di stagione.

Dal 2008 è stato vietato a corte il foie gras (il fegato dell’oca che si usa per il pâté). Quell’anno, infatti, secondo quanto riporta Stylecaster, il principe Carlo venne a sapere delle crudeli sofferenze destinate alle oche per ottenere il prodotto e decise di rinunciare a tale piatto.

Per quanto riguarda l’aglio e la cipolla, la Regina non ne sopporta né l’odore né il sapore, quindi nessuno dei familiari può mangiarlo quando c’è lei nei paraggi. La pasta lunga, infine, non si sposerebbe con l’etichetta reale: il rischio di fare rumore mangiandola esiste, perciò meglio puntare su altro.

E a voi, quale rinuncia peserebbe di più?