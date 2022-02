Nel 2004 raggiunse il successo con un famoso brano dance in lingua rumena: in Italia ha trovato anche l’amore, eccola oggi

Quasi 18 anni fa fece ballare tutti con un indimenticabile brano in lingua rumena e qui da noi ha trovato anche l’amore, ma com’è ora?

Sono trascorsi davvero molti anni da quando in Italia e nel resto d’Europa impazzavano le note dal sapore dance di un brano destinato a restare nella storia. Parliamo di Dragostea din tei e a cantarla era la rumena Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii.

Il brano, in realtà, era una rivisitazione ‘dance’ di un successo del gruppo moldavo O-Zone, uscito nel 2003. Dopo solo due settimane dalla pubblicazione, la cover diventò già disco d’oro: in Europa vendette più di un milione di copie e in Italia rimase per tanto tempo nella Top 10 dei singoli più ascoltati.

La popolarità di Haiducii crebbe in modo incredibile in quel periodo, tanto che fu invitata come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004. Non tutti sanno che l’artista nata a Bucarest il 14 giugno 1977, vive in Italia da quando aveva 20 anni. Scopriamo allora com’è diventata ora e cosa fa.

Il suo brano in lingua rumena la rese famosa nei primi anni Duemila: ecco cosa fa e com’è oggi

Divenuta una star in tutta Europa, Haiducii ha proseguito la sua carriera musicale, ma oltre a ciò ha fondato a Bari l’Associazione ‘Dacia Nicolaiana’ che si occupa di iniziative culturali a favore della comunità rumena in Italia.

A tale scopo si è impegnata anche in politica, come consigliere del sindaco del capoluogo pugliese e del Presidente della Provincia di Bari, acquistando inoltre la cittadinanza italiana nel 2009.

Haiducii ha lavorato anche come attrice recitando nella fiction tv pugliese L’ariamara, in onda su Telenorba dal 2000 al 2009. A dicembre del 2021, si è sposata con Miky Falcicchio, manager, talent scout, ex modello pugliese diventato Mister Italia 2010.

Non si può dire che Haiducii sia molto cambiata in questi anni. Anzi, noi troviamo che sia diventata ancora più affascinante!