GF Vip, “Ti faccio un c…”: volano parole grosse, non si trattiene più

Scontro di fuoco tra due concorrenti del GF Vip, che giorni fa hanno avuto un faccia a faccia molto acceso in cui sono volate parole grosse.

Come ogni puntata del GF Vip, anche quella di lunedì 21 febbraio è stata ricca di colpi di scena e forti discussioni. A fornire grande quantità di materiale sono stati soprattutto gli ultimi accadimenti tra Soleil, Delia ed Alex.

L’attore parmense, uscito definitivamente dalla casa proprio nel corso della serata in questione dopo aver trascorso una settimana sotto lo stesso tetto con la Sorge e la Duran, ha avuto una ‘strigliata’ senza precedenti da parte di una concorrente.

Quest’ultima è nota per non avere peli sulla lingua e in questi mesi lo ha dimostrato in moltissime occasioni. Parliamo di Katia Ricciarelli, con la quale Belli aveva anche instaurato un bel rapporto, raffreddatosi però in seguito a tutta la vicenda del triangolo ‘chimico-artistico’. Dopo la squalifica di Alex avvenuta dicembre e con tutto ciò che ne è conseguito, il soprano ha espresso più volte il suo parere negativo sulla soap opera messa in atto dai tre protagonisti e principalmente da lui.

Lunedì scorso, i nodi sono venuti al pettine e Katia ha avuto modo di dire a Belli ciò che non le andato giù di tutta questa storia. Lo ha fatto assolutamente senza filtri, guardate cosa ha detto.

GF Vip, Katia Ricciarelli senza censura contro Alex Belli: sono volate parole grosse

Dopo la festa di sabato scorso durante la quale Delia e Soleil si sono scambiate un bacio molto discusso, la rabbia della Ricciarelli è esplosa contro Alex e lunedì in puntata Signorini ha voluto un confronto tra i due.

Chiamati entrambi in Mistery Room, la cantante non ha usato mezzi termini: “Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca l’amore così. Mi ha dato fastidio. Dammi la mano, andiamo oltre la porta rossa che ti faccio un c..o così!”.

L’ex volto di CentoVetrine ha cercato di giustificarsi e sdrammatizzare, fatto sta che lo sfogo di Katia è stato molto chiaro e diretto.

Vi sono piaciute le parole della Ricciarelli?