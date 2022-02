La nuova edizione di Pechino Express sta per iniziare: Nikita Pelizon è tra le concorrenti ed è in coppia con Helena Prestes.

Da anni Pechino Express è un successo, dal 2012 va in onda su Rai 2. La nuova edizione che parte il 10 marzo andrà in onda su Sky. Al timone c’è Costantino Della Gherardesca che accompagna i concorrenti in questo nuovo viaggio. Le coppie si sfidano lungo un percorso dove devono raggiungere varie tappe per arrivare al traguardo intermedio.

Hanno a disposizione lo stretto necessario in uno zaino e un euro in valuta locale. Non possono utilizzare il denaro per pagarsi i mezzi pubblici ma possono farsi pagare il biglietto dagli abitanti della zona. Le coppie sono state formate, avremo modo di seguire: Alex Schwazer e Bruno Fabbri –Gli Atletici, Ciro e Giovambattista Ferrara- Padre e Figlio, Barbascura X e Andrea Boscherini-Gli Scienziati, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio- I Fidanzatini, Anna Ciati e Giulia Paglianiti- Le Tiktoker, Victoria Cabello e Paride Vitale I Pazzeschi, Fru e Aurora Leone-Gli Sciacalli, Nikita Pelizon e Helena Prestes-Italia-Brasile, Bugo e Cristian Dondi- Gli Indipendenti e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni- Mamma e Figlia.

Scopriamo qualcosa in più sulla modella Nikita Pelizon che a Pechino Express viaggia in coppia con Helena Prestes.

Pechino Express 2022, chi è Nikita Pelizon: la concorrente viaggi in coppia con Helena Prestes

La nuova edizione di Pechino Express parte il 10 marzo. Il viaggio è stato affrontato perchè come sappiamo il percorso viene registrato qualche mese prima. Soltanto a breve avremo il piacere di scoprire cosa è successo. Tra le concorrenti in gioco c’è anche Nikita Pelizon: scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Nikita è nata nel 1994 ed è originaria di Trieste. E’ una donna bellissima e oggi è un’affermata modella. L’esordio è arrivato a 18 anni. Ha incantato con la sua presenza in passerella in Sri Lanka, alla settimana della moda. A 19 anni si è trasferita a Milano per fare l’indossatrice a tempo pieno e subito dopo hanno fatto seguito altre importanti esperienze. Nikita ha partecipato a vari concorsi di bellezza, tra cui Miss Jadea e l’abbiamo anche vista alla selezione di Veline 2012.

Ma ricordate dove l’abbiamo vista qualche anno fa? Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island, programma di canale 5, come tentatrice. Ha preso parte anche ad un altro programma televisivo, Ex on the beach, come ex fidanzata di Matteo Diamante, volto noto de La Pupa e il Secchione. Da quanto si legge sul web, Nikita ha avuto anche alcuni ruoli attoriali in serie tv. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno maggiori informazioni al riguardo, a parte il dettaglio sopra citato.

Nikita Pelizon partecipa a Pechino Express 2022 insieme a Helena Prestes e formano la coppia Italia-Brasile.