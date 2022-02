GF Vip, Davide Silvestri senza mezzi termini contro la concorrente: “E’ davvero antipatica”

GF vip, Davide Silvestri non ha usato giri di parole e ha detto chiaramente quello che pensa: “E’ davvero antipatica”.

Il Gf Vip sta riscontrando ascolti molto alti. E’ evidente che i telespettatori si stanno appassionando a quanto succede in casa. Le dinamiche create sono molto forti e alcune decisamente inaspettate.

Tra i concorrenti non c’è sempre uno stato di linearità e gli squilibri portano a rotture e improvvisi scontri. Nella puntata di lunedì abbiamo assistito sul finire alla discussione che da Manila e Kabir si è poi spostata sull’ex Miss Italia e Katia con l’entrata anche di Miriana. Ad un certo punto, la Ricciarelli e la Trevisan hanno discusso in maniera molto forte, lanciandosi affermazioni l’una contro l’altra. Alfonso Signorini è intervenuto per fermare la discussione. Al momento delle nomination sono venute a galle altre divergenze e antipatie, come quelle tra Davide e Soleil e tra l’attore e Nathaly.

Il concorrente quando ha dato il nome per la nomination, scegliendo Nathaly, non ha usato giri di parole e ha detto chiaramente quello che pensa nei suoi confronti.

Quando lunedì è arrivato il momento delle nomination, Nathaly Caldonazzo ha votato Davide Silvestri dando una sua motivazione: “Voto Davide perchè è un gruppetto che sento molto contro di me. Non volevo separare la coppietta che spero prima o poi prenda ferma. A lui lo sento veramente falso, non mi piace, non guarda negli occhi, è uno molto stratega”.

Dopo la nomination degli altri concorrenti è arrivato il turno di Davide e ha votato Nathaly, non usando giri di parole nel dire cosa pensa di lei. Silvestri ha detto: “Voto lei perchè non mi è per niente simpatica, non ha portato nei miei confronti nemmeno un attimo di gioia, non la guardo negli occhi perchè quando io non guardo negli occhi una persona è perchè non mi va a genio”.

Una motivazione che sembrerebbe trovare un punto d’incontro con la stessa data dalla Caldonazzo. Il concorrente ha poi concluso: “In questo caso non la guardo negli occhi perchè è davvero antipatica”. A quanto pare tra i due non potrebbe esserci nessuna amicizia.