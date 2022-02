Giorgia e Antonio di Matrimonio a prima vista: sapete che lavoro fa la sposa?

Giorgia e Antonio sono una coppia di Matrimonio a prima vista dell’ottava edizione: quale lavoro svolge la sposa.

Matrimonio a prima vista è un format che va in onda su Real Time da diversi anni. Il 16 febbraio è iniziata l’ottava stagione dopo il successo delle precedenti. Il team di esperti del programma ha scelto sulla base di interviste, test attitudinali e psicologici e tratti comuni i protagonisti tra oltre 2 mila candidati.

Le coppie sono state formate e sono Antonio con Giorgia, Gianluca e Giorgia e Mattia con Cristina. Abbiamo avuto modo di conoscerli e scoprire chi sono. La celebrazione c’è stata e adesso, dopo il sì e dopo la festa, sono in viaggio di nozze e subito dopo affronteranno la convivenza, uno dei passi più difficili da fare per due persone che non si conoscono. La prima coppia che abbiamo citato ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Antonio abbiamo visto è una persona molto allegra che ha cercato subito di avvicinarsi a sua moglie. Giorgia all’inizio, quando l’ha visto, non è rimasta particolarmente colpita. Ma cosa sappiamo della donna? Sapete che lavoro fa?

Giorgia e Antonio sono una coppia di Matrimonio a prima vista dell’ottava edizione. Sono stati messi insieme dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Quando si sono visti per la prima volta non sono apparsi molto entusiasti.

Sembrerebbe che nessuno sia il prototipo dell’altro. Ma durante la cerimonia e anche al momento del servizio fotografico la complicità è cresciuta. Lo sposo ha cercato di avvicinarsi più volte alla donna. Anzi, mentre scattavano le foto, lui le ha rubato un bacio e la donna non si è tirata indietro e ha preso questo gesto col sorriso. Nell’ultimo episodio andato in onda, le coppie sono in viaggio di nozze ed è evidente che tra Antonio e Giorgia la complicità diventi sempre più forte. Ma cosa sappiamo di Giorgia? Sapete che lavoro fa?

Come ha dichiarato anche l’ufficiale che li ha sposati, Giorgia lavora con il cuore. La sposa precisamente è un tecnico della perfusione cardiocircolatoria. Ha 29 anni e prima di sposarsi a Matrimonio a prima vista viveva con i genitori e il fratello. Secondo il vostro parere tra Giorgia e Antonio nascerà qualcosa?