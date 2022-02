Lily Collins senza trucco e senza filtri: com’è l’attrice di Emily in Paris al naturale

Lily Collins si mostra senza trucco e senza filtri: com’è l’attrice della serie Emily in Paris al naturale.

Lily Collins è un’attrice e modella britannica con cittadinanza statunitense famosa in tutto il mondo. Il ruolo che sicuramente l’ha resa celebre è quello di Emily Cooper, la protagonista di Emily in Paris, una giovane con la passione per la moda.

La sua carriera ha le radici anni e anni prima, quando era solo una bambina. Comincia a recitare all’età di 2 anni nella serie della BBC Growing Pains. Negli Stati Uniti all’età di 5 anni ha le sue prime esperienze di recitazione teatrale in un’accademia giovanile di arte drammatica. Era giovanissima quando ha debuttato nel mondo del cinema e da allora non si è più fermata. Nel 2021 l’attrice è convolata a nozze inaspettatamente, pubblicando alcuni scatti del matrimonio sui social. Suo marito è il regista e sceneggiatore Charlie McDowell, la celebrazione è avvenuta nel Colorado. Sui social è seguita da oltre 26 milioni di follower e sono migliaia le foto pubblicate. L’abbiamo sempre vista sui vari set così, con trucco e acconciatura ben fatta, ma qualche giorno fa, forse mentre era in un momento di relax, ha condiviso degli scatti in cui si è mostrata acqua e sapone.

Com’è Lily Collins senza trucco: l’attrice di Emily in Paris si mostra al naturale

Con il personaggio di Emily Cooper ci ha conquistato. La seconda stagione della serie che la vede protagonista, Emily in Paris, ha avuto un successo molto forte. Dopo il successo ovviamente l’attrice si sta godendo un po’ di meritato relax.

Qualche giorno fa, sul suo seguitissimo profilo social, ha pubblicato diversi scatti in successione. Si trova al mare, mentre in spiaggia posa al sole. Guardando lo scatto da subito è balzato all’occhio un dettaglio. Lily Collins è apparsa al naturale, senza trucco sul viso. L’attrice ha indossato una salopette di jeans, un top bianco con lo scollo all’americana e un cappellino di paglia in pieno stile estivo.

Mentre sul set della serie Netflix la vediamo con abiti griffati, rossetti dai colori forti e un trucco accentuato, adesso si mostra acqua e sapone. L’attrice ha un viso luminoso, il sole illumina ancora più la sua carnagione chiara e i colori castani. Anche senza trucco è bellissima, non trovate?