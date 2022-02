Ha fatto ballare tutti, avete visto com’è oggi? Resterete a bocca aperta

Con la sua hit ha fatto ballare tutta la generazione degli anni ’90, ma com’è oggi? Resterete davvero a bocca aperta quando lo vedrete.

Tra i tantissimi volti che si sono susseguiti negli anni ’90 con le loro voci e le loro hit, non possiamo fare assolutamente a meno di ricordarci di lui: Tom Jones. Era esattamente il 1999 quando, in collaborazione con Dj Mousse T, il cantante britannico spopolava con la sua ‘Sex Bomb’.

Chi di voi non ha mai cantato ‘Sex Bomb’? Sicuramente nessuno, ne siamo certi! Remixata nel 1999, la canzone di Tom Jones ha riscosso un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, a distanza di ben 23 anni dalla sua uscita, continua ad essere passata per le radio, ad essere ballata ed intonata! Quello che, però, adesso ci chiediamo è: com’è diventato il cantante? Appurato che la sua carriera, sia prima che dopo Sex Bomb, è stata spietata, siete curiosi di sapere com’è oggi? Sono trascorsi esattamente 23 anni dal successo, ma com’è cambiato in tutti questi anni? Siamo riuscito a rintracciarlo su Instagram. E, spulciando il suo canale, siamo riusciti a rintracciare scatti recentissimi. Vi assicuriamo, resterete davvero senza parole.

Verso la fine degli anni ’90 ha fatto ballare tutti con la sua hit: eccolo dopo 23 anni, impressionante

Attualmente, Tom Jones è tra le voci più amate della musica internazionale. Con oltre 50 anni di carriera, il cantante britannico ha scalato le vette delle classifiche musicali con delle canzoni davvero impressionanti. Tra queste, c’è proprio lei: ‘Sex Bomb’, remixata nel 1999 grazie alla collaborazione con Dj Mousse T. La versione, sin da subito, ha conquistato tutti. E, ancora oggi, è un vero e proprio tormentone.

Com’è diventato, però, oggi il cantante? Appurato che il suo successo è stato, e lo è ancora adesso, impressionante, siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Ebbene: resterete davvero meravigliati, perché non è affatto cambiato in tutto questo tempo. L’età è avanzata, e questo è indiscusso, ma il buon Jones è completamente rimasto identico al passato. Guardate un po’ qui:

Avevamo ragione, no?