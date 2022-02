Arisa ha recitato in diversi film: ricordate dove l’abbiamo vista?

Arisa è una cantante amatissima, ma qualche anno fa ha recitato anche al cinema: ricordate dove l’abbiamo vista?

Stiamo vedendo Arisa nella nuova edizione de Il Cantante mascherato. Nel programma televisivo riveste il ruolo di giurata. Pochi mesi fa l’abbiamo vista a Ballando Con le stelle. Nel talent show ha danzato al fianco del maestro di ballo Vito Coppola.

La cantante ha vinto la sedicesima edizione conquistando tutto il pubblico. Il suo vero nome è Rosalba Pippa, ma da anni la conosciamo solo come Arisa. Dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al cinquantanovesimo Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincendo nella categoria “Nuove Proposte”. Sul palco dell’Ariston ci ha colpito e ovviamente a catturare l’attenzione è stato anche il suo look. Anche se in questi anni ha cambiato totalmente stile. Arisa è una cantante molto amata, i suoi singoli sono sempre un successo, ma sapete che nel corso della sua carriera ha anche recitato? L’abbiamo vista i diversi film.

Arisa attrice: ricordate in quali film l’abbiamo vista? Sono diversi

Arisa è una delle cantanti più amate e apprezzate del panorama musicale. Tutto ha avuto inizio dopo la partecipazione al cinquantanovesimo Festival Di Sanremo nel 2009. Partecipa con il singolo Sincerità, vincendo nella categoria ‘Nuove proposte’.

Da questa partecipazione ottiene subito dopo un enorme successo. L’abbiamo vista ritornare al Festival di Sanremo nella sezione Campioni. L’ultima volta che ha calcato il palco dell’Ariston in qualità di artista tra i big è stato nel 2021, con il brano Potevi fare di più. Arisa in questi anni oltre a cantare, si è dedicata anche ad altro, vestendo ruoli diversi, come di maestra di canto ad Amici, concorrente pochi mesi fa a Ballando con le stelle, adesso è una giurata de Il cantante mascherato. Ma in questi anni, si è dedicata anche alla recitazione. Ha recitato in diversi film: ricordate dove l’abbiamo vista?

Arisa ha recitato al cinema in Tutta colpa della musica nel 2011, La peggior settimana della mia vita, Colpi di fulmine, La verità, vi spiego, sull’amore e Nove lune e mezza. La ricordate in qualcuno di questi film citati? E’ stata impeccabile.