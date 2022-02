Scoppia la discussione durante la puntata, Delia Duran sbotta: “Sei una donna falsa”

GF Vip, durante la puntata è scoppiata una forte discussione tra Delia Duran e Miriana: la modella ha sbottato dando della falsa alla Trevisan.

La puntata di giovedì 24 febbraio è stata piena di colpi di scena e di sviluppi inaspettati. Al televoto c’erano Davide Silvestri, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli. La soprano è stata eliminata e ha scelto di salutare solo alcuni dei concorrenti, attraverso il freeze.

Scelta che non a tutti è piaciuta. Le sorelle Selassié e Miriana Trevisan non si sono alzate per salutarla, quando lei si è avvicinata alla porta. Ma prima ancora, Jessica ha avuto una discussione con Katia. Quest’ultima si è lasciata andare ad alcune affermazioni, come ‘non hai neanche la dignità di non andare dietro ad un uomo’, ma ha trovato la pronta risposta della concorrente. Ma sempre durante la puntata, c’è stato anche un forte litigio tra Miriana Trevisan e Delia Duran. Quest’ultima ha definito la showgirl una donna falsa.

Leggi anche “Vedo uno spirito”: Miriana Trevisan spaventa Sophie, notte di terrore al GF Vip

GF Vip, scoppia la discussione tra Delia Duran e Miriana: “Sei una donna falsa”

Delia Duran e Miriana Trevisan hanno avuto una discussione durante la puntata di giovedì 24 febbraio. La modella ha accusato la Trevisan di averle prima detto di non avvicinarsi a Barù, per rispetto a Jessica e poi di aver chiesto in settimana perchè non giochi più con l’uomo.

Leggi anche GF Vip, Delia Duran resta in casa dopo l’uscita di Alex Belli: non tutti hanno sentito la frase di Soleil

Miriana ha cercato di spiegare che non ha mai detto così, ma di aver detto a Delia di non usare un atteggiamento sensuale quando parla con Barù. Sta di fatto che, le due concorrenti non sono riuscite a capirsi. Delia ha sbottato contro Miriana, dicendo di essere una donna falsa, quando prima ancora la stessa showgirl l’aveva difesa.

“Non sei coerente. Non si può scherzare in questa casa, subito si fraintende in questa casa. Prima mi dice ‘ah no non devi scherzare con Barù’, per rispetto di Jessica, adesso mi dici che devo scherzare e essere me stessa, non sei coerente“, ha detto Delia e Miriana ha risposto: “No, era una richiesta, ho chiesto ‘come mai’, sono stata coerentissima“. Delia ha detto che lei non ha più scherzato per rispetto a Jessica, altrimenti avrebbe continuato a farlo. Ha poi sbottato pesantemente contro Miriana: “Sei falsa, sei una donna falsa, aveva ragione Katia”.

La Trevisan ha cercato di far capire che lei non aveva usato quelle parole e non voleva far capire quello, ma non c’è stato nulla da fare: tra le due sembrerebbe che i rapporti si stiano incrinando.