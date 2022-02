A La dottoressa Pimple Popper, Nick ha raccontato il suo gesto davvero clamoroso: non immaginereste mai cosa ha fatto, incredibile.

Nel corso della sua lunga ed immensa carriera, La dottoressa Pimple Popper ne ha viste di tutti i colori, ma quello che le è stato raccontato da Nick nel suo studio ha dell’incredibile e del clamoroso. Tanto è vero che la sua reazione non si è affatto fatta attendere.

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Nick non ha potuto fare affatto a meno di spiegare il motivo della sua richiesta d’aiuto a Sandra Lee. Diverso tempo prima della sua partecipazione al programma, il giovane ha raccontato di aver iniziato a vedere dei piccoli bozzi sul suo corpo, che con il passare del tempo sono diventati sempre più numerosi e grandi. Nick, quindi, aveva numerose escrescenze sulla maggior parte del suo fisico, che oltre a procurargli fastidio, lo rendevano fortemente a disagio. Una storia del tutto normale, potreste dirci. Quello che, però, è davvero clamoroso è il gesto che il giovane ha compiuto in preda alla ‘disperazione’.

La dottoressa Pimple Popper, Nick: clamoroso quello che ha fatto

“Sono davvero senza parole”, sono proprio queste le esatte parole che La dottoressa Pimple Popper, appena ascoltata la storia di Nick e venuta a sapere del gesto choc fatto dal ragazzo in preda alle disperazione, ha rivolto al suo paziente. Come dicevamo precedentemente, il giovane ha raccontato di avere diversi lipomi sparsi su tutto il corpo. Alcuni sono più piccoli e quasi impercettibili, ma altri, invece, sono piuttosto grossi e gli procurano enorme fastidio.

Sempre al passo con la tecnologia e predisposto di gran lunga al fai da te, Nick ha raccontato di aver tentato di asportare alcuni lipomi da solo. Messosi su Internet per capire la strategia dei medici, il giovane ha compiuto un gesto davvero clamoroso. Ovviamente, la dottoressa Pimple Popper, appena scoperto il tutto, si è visibilmente adirata con il suo paziente, ma non si è affatto tirata indietro nell’aiutarlo. Sia chiaro, Sandra Lee si è spazientiti con Nick per un semplice motivo: queste non sono affatto operazioni da poter fare da solo!

Nel corso dell’intervento, la dottoressa ha estratto tutti i lipomi di Nick!