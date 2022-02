La nuova edizione di Pechino Express è pronta, tra i concorrenti c’è Helena Prestes, in coppia con Nikita Pelizon.

La nuova edizione di Pechino Express parte il 10 marzo e va in onda su Sky. Al timone del programma c’è Costantino Della Gherardesca. I concorrenti in gara si sfidano lungo un percorso a tappe per raggiungere un traguardo intermedio, fino al traguardo finale.

Hanno a disposizione uno zaino con lo stretto necessario e un euro in valuta locale. Non possono pagare con il denaro i mezzi di trasporto ma possono farsi pagare il biglietto dagli abitanti della zona. Le coppie della nuova edizione sono: Alex Schwazer e Bruno Fabbri –Gli Atletici, Ciro e Giovambattista Ferrara- Padre e Figlio, Barbascura X e Andrea Boscherini-Gli Scienziati, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio- I Fidanzatini, Anna Ciati e Giulia Paglianiti- Le Tiktoker, Victoria Cabello e Paride Vitale I Pazzeschi, Fru e Aurora Leone–Gli Sciacalli, Nikita Pelizon e Helena Prestes-Italia-Brasile, Bugo e Cristian Dondi- Gli Indipendenti e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni- Mamma e Figlia.

Chi è e cosa fa nella vita Helena Prestes, la concorrente che viaggia in coppia con Nikita Pelizon.

Pechino Express 2022, chi è Helena Prestes: è una concorrente in coppia con Nikita Pelizon

Helena Prestes è una concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Viaggia insieme a Nikita Pelizon e formano la coppia Italia-Brasile. Il reality parte il 10 marzo su Sky, ma negli anni precedenti è stato trasmesso su Rai 2. Adesso Scopriamo qualcosa in più su Helena.

La concorrente è nata a San Paolo, in Brasile, nel 1990 e ha quindi 31 anni. Nonostante le sue origini, ora vive a Milano. Helena è un’appassionata di moda e lavora come modella, ma negli anni si è dedicata anche ad altro. E’ anche un’attrice ed un’insegnante di yoga. Sul web si legge che è ama lo sport e lo ha sempre praticato. Sembrerebbe che da ragazzina abbia giocato in una squadra di basket.

Oggi sembrerebbe che lavori a tempo pieno come modella. Non si hanno informazioni per quanto riguarda la sua vita privata. Helena Prestes partecipa a Pechino Express nella coppia “Italia-Brasile” insieme con Nikita Pelizon. Nel reality affronteranno il percorso de “La rotta dei Sultani“.