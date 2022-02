Ricordate Marco Mengoni ad X-Factor? Ha trionfato più di 10 anni fa

Ricordate Marco Mengoni ad X-Factor? Ha partecipato più di 10 anni fa, trionfando nella terza edizione.

Marco Mengoni è tornato per la quarta volta nella sua carriera sul palco dell’Ariston, ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2022. L’artista ha cantato il brano con cui vinse l’edizione del 2013, L’Essenziale, con un nuovo arrangiamento.

Una canzone meravigliosa e piena di significato accompagnata da una voce dal timbro molto bello. Mengoni in questi anni ne ha fatta di strada. E’ il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015 ed è stato il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Questi sono solo alcuni dei traguardi che ha raggiunto nella sua carriera. Il cantante è salito alla ribalta nel 2009, quando partecipa alla terza edizione del talent X-Factor: ricordate com’era allora?

Leggi anche Avete mai visto il padre di Marco Mengoni? Il cantante non dimenticherà mai quel suo insegnamento

Marco Mengoni, com’era ad X-Factor: sono passati più di 10 anni, il cambiamento

L’abbiamo visto alla settantaduesima edizione del Festival Di Sanremo nella serata finale. Marco Mengoni è arrivato come ospite e ha cantato il brano che l’ha portato alla vittoria della kermesse nel 2013, L’essenziale. Con un nuovo arrangiamento ha emozionato il pubblico presente e i telespettatori.

Leggi anche Marco Mengoni e Rudy Zerbi, il ‘retroscena’ spunta fuori adesso: è stato svelato ad Amici 21

Oggi tutti conosciamo e amiamo Mengoni e la sua musica, tutti i suoi singoli sono sempre ascoltatissimi e raggiungono le vette delle classifiche. Ma ricordate come tutto ha avuto inizio? Ricordate quando l’artista ha partecipato ad X-Factor? Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale come membro di un quintetto vocale, a 16 anni decide di intraprendere la carriera solista. E’ arrivato nel 2009 nel famoso talent show, nella terza edizione.

Nel programma viene scelto da Morgan nella categoria 16/24 anni. Marco Mengoni il 2 dicembre trionfa assicurandosi un contratto con la casa discografica Sony Music. Osservando la foto in alto non possiamo non notare che negli anni qualche piccolo cambiamento c’è stato. Il cantante era giovanissimo quando ha partecipato ad X-Factor ed era agli esordi della sua carriera. Il programma è stato un trampolino di lancio molto importante perchè dopo quell’esperienza non si è più fermato e oggi è tra gli artisti più amati e più bravi del panorama musicale.